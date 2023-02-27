Британець запустив колекцію криптовалютних токенів, щоб зібрати кошти для українських біженців — Finance.ua

Британець запустив колекцію криптовалютних токенів, щоб зібрати кошти для українських біженців Сьогодні 09:12 — Криптовалюта

Британський політик і колишній міністр охорони здоров’я Мет Хенкок запустив NFT-колекцію цифрових творів мистецтва «From Ukraine With Love», створених українським художником. Автор картин — митець Олег Міщенко, який жив у домі Хенкока, рятуючись від війни.

Колекція творів цифрового мистецтва Міщенка розміщена на маркетплейсі Coinbase NFT.

Як повідомив прессекретар британського політика, 90% зібраних коштів передадуть фонду Care International’s, який збирає кошти для допомоги українським біженцям. 10% з продажу NFT передадуть родині художника.

Дружина Олега Міщенка Ірина Коробкіна та їхня донька виїхали з України в березні минулого року, їм допомогла родина Хенкока. Художник хотів вступити до лав ЗСУ, та його не прийняли за станом здоров’я. У грудні Міщенко приїхав у Британію.

«Я неймовірно пишаюсь Іриною та Олегом, для мене велика честь підтримати їх благодійною колекцією NFT», — наголосив політик. «Картини мого чоловіка та NFT-колекція дають надію моїй родині та моїй країні. Кожен твір зображує природу нашої чудової України. Це була прекрасна, квітуча, мирна країна, поки путін не розв’язав цю незаконну та варварську війну», — сказала журналістам Telegraph Ірина Коробкіна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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