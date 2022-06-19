Британець планує відсудити у Apple 750 млн фунтів стерлінгів через проблему з батареєю iPhone — Finance.ua

Британець планує відсудити у Apple 750 млн фунтів стерлінгів через проблему з батареєю iPhone

Вчора 02:02 — Кримінал

Британець планує відсудити у Apple 750 млн фунтів стерлінгів через проблему з батареєю iPhone

Житель Сполученого Королівства вирішив подати на Apple позов на ₤750 млн (близько $927 млн) за некоректне заряджання старих моделей айфонів. Ім’я позивача — Джастін Гутманн. Він позиціонує себе як захисник прав споживачів і обіцяє, у разі перемоги в суді, розділити суму компенсації з 25 мільйонами співвітчизників, які зіткнулися з незручностями.

У позовній заяві чоловік стверджує, що «яблучники» протягом 5,5 років цілеспрямовано уповільнюють роботу застарілих моделей айфонів, через що пристрій неможливо зарядити нормально.

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«Зроблений у січні-2017 апдейт спровокував суттєве сповільнення роботи старих iPhone. Розробники не надали власникам пристроїв доступу до опції відключення налаштування управління батареєю. Apple також не дозволила попередити користувачів про навмисне, свідоме і цілеспрямоване сповільнення роботи застарілих моделей смартфонів айфонів впоратися з новими вимогами ПЗ», — пояснили ангажовані Гутманом юристи в бесіді з газетярами.

Адвокати передали позов Гутманна до Апеляційного суду з питань конкуренції. Чоловік вимагає від «яблучників» сплати компенсації для 25 млн британців із числа власників айфонів від моделі 6 до моделі Х та сподівається на недопущення подібних ситуацій у майбутньому. У разі виграшу кожен потерпілий від «яблучного» апдейту британець отримає по 30 фунтів, обіцяє Гутманн.

Цікаво, що керівництво Apple у 2018 році таки визнало проблему з дроселюванням. Тоді речники компанії заявили, що згадане в позові оновлення призначалося для недопущення мимовільного відключення старих айфонів.

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