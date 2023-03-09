Британцям вперше довелося запустити вугільні станції через дефіцит електроенергії — Finance.ua

Британцям вперше довелося запустити вугільні станції через дефіцит електроенергії Сьогодні 05:37 — Енергетика

Дефіцит електроенергії, який виник у Великій Британії через погіршення погодних умов, змусив місцевого національного оператора електромереж National Grid вперше звернутися до вугільного резерву для генерації електрики.

Про це пише Bloomberg.

Напередодні британська енергосистема не змогла отримати потрібного обсягу електроенергії з низки причин:

слабкий вітер (генерація вітроелектростанцій впала більш ніж удвічі),

високий попит, зумовлений зниженням температури,

протести у Франції, що спричинили проблеми з імпортом електроенергії.

Враховуючи дефіцит, National Grid довелося звернутися до двох резервних підрозділів Electricite de France на станції West Burton A в Англії у вівторок для вироблення електроенергії.

«Хоча використання вугілля ніколи не дає позитивного результату, це краще, ніж коли гасне світло. Прямо зараз у розпал енергетичної кризи це було розумним кроком», — прокоментував сказав Адам Белл, керівник відділу політики консалтингової компанії Stonehaven.

Консультанти LCP Delta схарактеризували ситуацію як «тривожну. Аналітики зазначили, що «протести у Франції» вплинули на можливість отримання електроенергії двома кабелями, що з’єднують Великобританію та Францію.

Програма непередбачених витрат на вугілля була виявом обережності, яка коштувала британським домогосподарствам майже 400 млн фунтів стерлінгів, пише Bloomberg.

З квітня у Великій Британії буде працювати лише один вугільний завод — завод Uniper SE у Раткліффі, і навіть він буде закритий у 2024 році.

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