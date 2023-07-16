Британці придумали альтернативу 4-денному робочому тижню: 9-денний двотижневик — Finance.ua

Британці придумали альтернативу 4-денному робочому тижню: 9-денний двотижневик Сьогодні 06:13 — Світ

Британці придумали альтернативу 4-денному робочому тижню: 9-денний двотижневик

Чотириденний робочий тиждень поступово набуває популярності серед сучасних роботодавців. Така «плюшка» дозволяє залучити найкращих кандидатів. Однак, не всі компанії готові впровадити у себе такий графік. Тому британці запропонували альтернативну модель: 9 робочих днів кожні два тижні.

Про це розповідає Insider.

Британська рекрутингова агенція Hays у травні 2023 опитала 3483 роботодавця та 5370 працівників по всій Великій Британії і зʼясувала, що більшості респондентів така модель подвійного робочого тижня сподобалась.

Суть в тому, що «дев'ятиденний двотижневик» дозволяє співробітникам отримати один додатковий вихідний раз на два тижні, ефективно працюючи 4,5 дні з понеділка по пʼятницю. Тобто з 10 робочих днів в сумі працювати лише 9.

Як повідомляє Hays, 68% опитаних професіоналів підтвердили, що заради такої можливості вони б погодились змінити роботу.

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В розрізі вікової категорії 20−39 років, відсоток позитивно налаштованих спеціалістів зріс до 72%.

Близько 28% опитаних роботодавців вже запровадили або планують запровадити альтернативний робочий тиждень, 32% з яких — великі компанії з понад 1000 працівників.

«Наше дослідження демонструє, що професіонали готові пробувати різні підходи до роботи, оскільки гнучкість і баланс між роботою та особистим життям залишаються важливими факторами для людей на сьогодні. Оскільки дуже невелика кількість організацій наразі пропонує своїм співробітникам 4-денний робочий тиждень, дев’ятиденний двотижневик може бути гарною альтернативою, яка вимагатиме менше структурних змін і вже впроваджується або розглядається більш ніж чвертю роботодавців», — прокоментував представник Hays у Великобританії та Ірландії Гаель Блейк.

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У 2022 році 61 компанія у Великій Британії взяла участь у випробуванні чотириденного робочого тижня, і всі, окрім п’яти, заявили, що планують зберегти цю політику.

З 2900 залучених співробітників дослідники виявили, що під час випробування менше працівників звільнилися або взяли лікарняні.

Зазвичай сумніви щодо чотириденного робочого тижня зосереджені на зниженні ефективності та продуктивності, але робота дев’ять днів за 10 може компенсувати деякі з цих проблем, зберігаючи баланс між роботою та особистим життям.

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