Британці представили незвичайний триколісний спорткар у ретростилі (фото) — Finance.ua
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Британці представили незвичайний триколісний спорткар у ретростилі (фото)

Технології&Авто
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Британці представили незвичайний триколісний спорткар у ретростилі (фото)
Британці представили незвичайний триколісний спорткар у ретростилі (фото)
Британський бренд Morgan представив спорткар Super 3 Malle Rally Special. Він був розроблений спільно з виробником аксесуарів Malle London. Про це повідомили на сайті PistonHeads.
У Morgan заявили, що Malle Rally Special є «втіленням ескапізму Super 3». Спеціальна версія спорткара вирізняється наявністю навігаційної системи Beeline, відділенням для зберігання речей і задньої багажної полиці.
Разом з автомобілем покупці отримують водонепроникну куртку та брезентовий кошик для речей. Модель запропонують із жовтим, червоним або чорним кольорами кузова. Усі вони будуть доповнені малюнками гірської дороги Малле у Великій Британії з перегоновим номером.
Британці представили незвичайний триколісний спорткар у ретростилі (фото)
«Від самого початку процесу проєктування Super 3 ми припускали, що автомобіль вирушить у неймовірні пригоди по всьому світу», — сказав головний дизайнер Morgan Джонатан Веллс.
Також покупці зможуть отримати доступ до ралі Malle Rally. Вони проводяться в кількох точках світу, включно з Великою Британією та іншими європейськими країнами.
Британці представили незвичайний триколісний спорткар у ретростилі (фото)
Morgan Super 3 оснащений 1,5-літровим двигуном Ford потужністю 118 к.с. і 150 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7 секунд, а максимальна швидкість становить 209 км/год.
Вартість Morgan Super 3 Malle Rally Special доступна за ціною 70 730 доларів. Загалом буде випущено близько 50 таких авто.
За матеріалами:
Фокус
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