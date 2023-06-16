Британці представили компактний двомісний електромобіль за $7500 (фото) — Finance.ua
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Британці представили компактний двомісний електромобіль за $7500 (фото)

Технології&Авто
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Британці представили компактний двомісний електромобіль за $7500 (фото)
Британці представили компактний двомісний електромобіль за $7500 (фото), Фото: Ark
Британський стартап Ark презентував компактний двомісний електромобіль Zero. Розробники називають його «найфункціональнішим автомобілем у світі».
Про це розповіли на сайті Autocar.
Ark Zero доступний для замовлення на сайті виробника за 7500 доларів. Модель конкуруватиме з популярним доступним електромобілем Citroen Ami.
В Ark заявили, що Zero є «найфункціональнішим автомобілем у світі з часів Ford Model T». За їхніми словами, люди купують авто, які їм не потрібні.
Фото: Ark
Фото: Ark
Кузов електромобіля виготовлений з алюмінію, що дозволило знизити вагу авто до 489 кг. Також такий матеріал безпечніший за звичайний сталевий кузов у випадку ДТП.

Габарити Ark Zero:

  • довжина — 2500 мм;
  • ширина — 1202 мм;
  • висота — 1625 мм.
Кузов Ark Zero може бути пофарбований у чотири кольори на вибір — червоний, чорний, білий та сірий. Електрокар доступний лише в одній комплектації.
У список оснащення входять люк на даху, камера заднього огляду, світлодіодні ліхтарі, цифрова панель приладів з підтримкою Bluetooth. Підтримується швидкість заряджання до 7,4 кВт. Повна зарядка займає від 6 до 8 годин.
Ark Zero оснащений електромотором потужністю 3 к.с. Його живить літій-іонна акумуляторна батарея, яка забезпечує запас ходу до 81 км на одному заряді. Максимальна швидкість становить 45 км/год.
За матеріалами:
Фокус
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