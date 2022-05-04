British Petroleum отримала $24 мільярди збитку через вихід з «роснефти» — Finance.ua
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British Petroleum отримала $24 мільярди збитку через вихід з «роснефти»

Вчора 03:06Фондовий ринок
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British Petroleum отримала $24 мільярди збитку через вихід з «роснефти»British Petroleum отримала $24 мільярди збитку через вихід з «роснефти»
Британська нафтогазова компанія British Petroleum (ВР) задекларувала $24 мільярди збитків за перший квартал року. Причиною стало рішення компанії вийти з акціонерів «роснефти».
Про це повідомляє Інтерфакс.
British Petroleum володіла 19,75% акцій «роснефти», а 28 лютого рада директорів оголосила, що компанія вийде з акціонерного капіталу російської «роснефти».
Згідно зі звітністю компанії, сума квартального збитку включає $13,5 млрд списання справедливої вартості чистих інвестицій, $11,1 млрд — доподатковий збиток за сумами, раніше включеними до загального доходу (збиток виник переважно через збитки від курсових різниць, накопичених з початкової дати інвестиції в 2013 році до 27 лютого 2022 року).
Ці витрати частково компенсуються за рахунок частки прибутку «роснефти» у розмірі $500 млн, що припадав на частку ВР до 27 лютого.
Крім того, результати ВР за перший квартал скориговані на $1,5 млрд, які включають доподатковий збиток від інших підприємств із «роснефтью» та на $1,1 млрд відкладених податкових зобов’язань.
ВР вказує, що у зв’язку з рішенням вийти з інших підрозділів «роснефти» в росії коригуючі статті результатів за перший квартал 2022 року також включають витрати у розмірі $1,5 млрд. Це включає $1 млрд до оподаткування, що становлять знецінення балансової вартості цих підприємств, і ще $0,5 млрд. збитків від курсових різниць, які були відображені безпосередньо в капіталі з дати початкових інвестицій, які також були перенесені до звіту про прибутки та збитки.
Також ВР скоригувала свої результати на $1,1 млрд відкладеного податкового зобов’язання, що включає податок на частку ВР у нерозподіленому прибутку «Роснефти».
За матеріалами: Фінансовий клуб
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