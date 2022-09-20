Бренд H&M йде з білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бренд H&M йде з білорусі

Фондовий ринок
186
Бренд H&M йде з білорусі
Бренд H&M йде з білорусі
Бренд H&M залишає білоруський ринок. Проте магазини планують відкрити для розпродажу.
Про це повідомляє Onliner .
Прес-служба H&M підтвердила, що магазини відкриються 19 вересня, але ненадовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у білорусі.
«Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу», — сказали в компанії.
Зазначається, що мережа H&M прийшла до білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.
Нагадаємо, раніше другий за величиною у світі роздрібний продавець одягу H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю залишають країну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.