Бренд H&M йде з білорусі — Finance.ua

Бренд H&M йде з білорусі Вчора 05:33 — Фондовий ринок

Бренд H&M йде з білорусі

Бренд H&M залишає білоруський ринок. Проте магазини планують відкрити для розпродажу.

Про це повідомляє Onliner

Прес-служба H&M підтвердила, що магазини відкриються 19 вересня, але ненадовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у білорусі.

«Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу», — сказали в компанії.

Зазначається, що мережа H&M прийшла до білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.

Нагадаємо, раніше другий за величиною у світі роздрібний продавець одягу H&M заявив, що вирішив згорнути свій бізнес в росії, приєднавшись до зростаючого списку компаній, що повністю залишають країну.

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