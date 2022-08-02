«Бракує 150 тисяч водіїв»: у Польщі дозволили їздити українцям із простроченими документами — Finance.ua
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«Бракує 150 тисяч водіїв»: у Польщі дозволили їздити українцям із простроченими документами

Особисті фінанси
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Українські водії завжди цікавили европейських роботодавців. З початком гарячої фази російсько-української війни та через призов українців до війська в Європі, і в Польщі зокрема, виник дефіцит перевізників.
Але тепер водії з України можуть вирушати до Польщі навіть у разі закінчення терміну дії документів, вважають у Міністерстві інфраструктури Польщі. Поточний дефіцит водіїв складає щонайменше 150 тисяч осіб. Про це інформують місцеві ЗМІ.
«Польські транспортні компанії мають величезну проблему з браком водіїв. Вплинула на це ситуація в Україні та відкликання тисяч водіїв з роботи. Зараз проблема водійських прав у Польщі стає дедалі частішою. Водійські посвідчення, видані компетентними органами України, термін дії яких закінчився, продовжують вважатися дійсними у Польщі. У ЄС працюють над проектом закону щодо тимчасової зміни правил через війну в Україні. Обговорюють можливість підтвердження даних водійських прав компетентним органом державної влади України, який видає документи. Наприклад, в додатку «Дія».
За даними Міністерства цифрової трансформації України, через мобільний додаток порталу «Дія» було видано майже 5,7 млн водійських прав. Незважаючи на те, що даний додаток не відповідає міжнародному стандарту ISO 18013−5 для мобільних водійських прав, опублікованому у вересні 2021 року, він пропонує можливість підтвердити право керування, що важливо у винятковій ситуації.

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