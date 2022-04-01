BoycottRussiaBot: де перевірити, чи працює компанія у рф — Finance.ua

BoycottRussiaBot: де перевірити, чи працює компанія у рф

Через напад росії на Україну чимало українських громадян стали ретельніше обирати сервіси, продукти та товари, якими користуються на роботі чи вдома.

Чому це важливо? Зараз дуже важливо не підтримувати підприємців, що не пішли з ринку росії. Адже деякі компанії, попри агресію рф, продовжують будувати свій бізнес на крові, що проливається на наших землях — незважаючи на санкції та розв’язану війну, вони продовжують обслуговувати російський ринок.

Саме тому українські ентузіасти розробили бот BoycottRussiaBot , який допоможе визначити — чи покинула та чи інша компанія російський ринок чи продовжує там працювати, фінансуючи війну.

Чим допоможе бот? Ви можете написати назву товару, а бот проаналізує — чи варто його купляти. Те ж саме стосується і компаній — бот відповість, чи варто з нею співпрацювати або користуватися її послугами. Ви можете написати назву товару, а бот проаналізує — чи варто його купляти. Те ж саме стосується і компаній — бот відповість, чи варто з нею співпрацювати або користуватися її послугами.

Бот автоматично вивчає інформацію про ваш запит та швидко надає відповідь.

Бойкотуємо росію разом! Не будемо спонсорами російської армії!

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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