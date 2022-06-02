Борщовий набір подорожчав: скільки коштує приготувати популярну страву — Finance.ua

Борщовий набір подорожчав: скільки коштує приготувати популярну страву

Вчора 08:29 — Особисті фінанси

Борщовий набір подорожчав: скільки коштує приготувати популярну страву

Вартість приготування борщу в Україні останніми тижнями зросла зі 113,2 грн до 120,6 грн. Подорожчала переважно соняшникова олія. Наразі вона коштує приблизно 55 гривень.

Про це повідомляє сервіс доставки продуктів Zakaz.ua.

За три місяці війни подорожчали всі інгредієнти борщу, крім білокачанної капусти та буряків.

Найбільше подорожчала соняшникова олія та томатна паста. У деяких супермаркетах вона тепер коштує понад 40 гривень. Картопля подорожчала на 24%. Морква та цибуля — на 20%.

А ось м’ясо подорожчало найменше — лише на 8%. Проте м’ясо — найдорожчий інгредієнт борщу. Через навіть таке невелике подорожчання загальна вартість борщового набору зросла.

Зараз, щоб приготувати 3-4 літри борщу, знадобиться понад 120 гривень. Розрахунок ведеться так:

свинина (600 грам) коштуватиме 71,4 грн (+5,4 грн порівняно довоєнним періодом);

картопля (400 грам) — 5,1 грн (+1,1 грн);

морква (200 г) — 4,7 грн (+70 коп.);

цибуля (150 грам) — 3,6 грн (+60 коп.);

буряк (400 грам) — 9,1 грн (мінус 1,4 грн);

капуста (300 г) — 6 грн (мінус 3 грн);

томатна паста (140 грам) — 16,7 грн (+3,9 грн);

олія (30 грам) — 2 грн (+10 коп.);

сіль, перець, зелень — близько 2 грн.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.