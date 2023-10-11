Борщовий набір дорожчає — Finance.ua

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Борщовий набір дорожчає

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Холод та перший сніг на заході України підняли ціни на деякі овочі борщового набору. Зокрема, подорожчали капуста, морква та часник.
Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.
Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України — «Шувар», що у Львові, на 25% подорожчала капуста, яка тепер продається по 7−8 грн/кг. Ціна моркви зросла на 14% і тепер цей овоч коштує 8 грн/кг. Символічно зросла й ціна часника — на 3% - до 120−130 грн/кг.
Не змінилися ціни на буряк — 7−8 грн/кг, цибулю — 10−11 грн/кг та картоплю — 6−7 грн/кг.
Томати продаються залежно від сорту та якості - від 15 до 40 грн/кг. Червоний солодкий кубовидний перець — по 35−45 грн/кг.
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За матеріалами:
agrotimes.ua
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