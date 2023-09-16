Борги за світло: хто у Києві найгірше сплачує рахунки — Finance.ua

Борги за світло: хто у Києві найгірше сплачує рахунки Сьогодні 20:44 — Особисті фінанси

Борги за світло: хто у Києві найгірше сплачує рахунки

Заборгованість жителів столиці за спожиту електроенергію на 1 серпня 2023 року становить понад 415 млн грн. Нестача цих коштів гальмує темпи відновлення енергооб'єктів та підготовку до нового опалювального сезону.

Про це пише The Page з посиланням на дані компанії Yasno.

Понад 127 тис. родин Києва накопичили заборгованість за понад 3 місяці. З них переважна більшість споживають щомісяця до 250 кВт∙год — це майже 100 тис. домогосподарств. Їх загальна заборгованість становить 180 млн грн.

Понад 19 тис. боржників використовують 250−500 кВт∙год.

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Ще 8 тис. неплатників споживають понад 500 кВт∙год на місяць, але саме вони мають найбільшу суму боргу на одного клієнта, яка сукупно становить понад 90 млн грн.

«Ми дякуємо усім клієнтам, які розраховуються за світло. Сьогодні кожна сплачена гривня має важливе значення. Ці кошти не є прибутком енергокомпаній, вони спрямовуються на закупівлю дороговартісного обладнання та проведення ремонтів. На жаль, наразі ми спостерігаємо погіршення платіжної дисципліни, і це негативна тенденція, особливо напередодні нового опалювального сезону. Щоб країна залишалася зі світлом, зараз усі споживачі мають бути особливо відповідальними», — сказав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

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В Yasno зазначають, що за останній рік лише 25% клієнтів розраховуються за світло вчасно та в повному обсязі. Решта вносять платежі частково або взагалі ігнорують обов’язок оплати за спожиту електроенергію.

До тарифу, встановленого Кабміном, входить і оплата послуг за ремонт та обслуговування мереж. Нині триває посилене відновлення енергетичної інфраструктури після ракетних атак, і тому суттєва заборгованість населення ускладнює хід робіт.

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