Борги за комуналку: з чим зіткнуться неплатники - думка експертів — Finance.ua

Борги за комуналку: з чим зіткнуться неплатники - думка експертів Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

З якими труднощами ризикують зіткнутися комунальні боржники, як вирішувати ситуацію в разі нестачі коштів на оплату житлово-комунальних послуг і яких заходів варто було б вжити владі для підтримки населення.

Не комунальні канікули

Розпорядження Кабміну № 206 від 5 березня забороняє нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасну чи неповну оплату комуналки. Також заборонено відключати комунальні послуги в разі заборгованості. Водночас громадянам дозволено користуватися грошима на рахунках, які раніше були арештовані, зокрема за несплату газу, опалення, водопостачання. У результаті в деяких людей може виникнути ілюзія, що за несплату комунальних послуг нічого не буде.

Дійсно, виконавчі органи в умовах воєнного стану мало як можуть вплинути на злісних неплатників. При цьому потрібно врахувати, що борг за комунальні послуги в разі неплатежу зростатиме, а керівна компанія надалі матиме право звернутися до суду з вимогою про стягнення заборгованості. Про це «Пенсійному кур’єру» розповіла експертка з ЖКГ Крістіна Ненно.

«У разі несплати за справу візьмуться державні чи приватні судові виконавці. Як результат — арешт рахунків, заборона на виїзд за кордон. Тому все одно борги доведеться сплатити», — розповіла вона.

У найгіршому випадку боржник ризикує залишитися без житла. У статті 50 Закону України «Про виконавче провадження» йдеться, що в разі відсутності в боржника достатніх коштів або рухомого майна, відбудеться звернення щодо стягнення на об’єкти нерухомості. Це можливо при заборгованості в розмірі 20 мінімальних зарплат, тобто 134 тис. грн.

Крістіна Ненно радить громадянам не зволікати й у разі утворення заборгованості звертатися до надавача послуг з пропозицією реструктуризації боргу.

«Там бачитимуть, що ви не відмовляєтесь від оплати, а тому розіб’ють борг на частини й не звертатимуться до суду», — пояснила експертка.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює відповідальність громадян тим, що багатьма українцями керує страх через можливу втрату своєї власності.

«А тому достатньо отримати претензію від водоканалу чи від керівної компанії щодо боргу, аби людина пішла та заплатила. Мало хто доводить ситуацію до звернення до суду», — розповів він.

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