Борги Імексбанку: ФГВФО подав позов до суду проти колишнього власника банку Клімова — Finance.ua

Борги Імексбанку: ФГВФО подав позов до суду проти колишнього власника банку Клімова Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

Борги Імексбанку: ФГВФО подав позов до суду проти колишнього власника банку Клімова

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до суду м. Києва про відшкодування збитків АТ «Імексбанк» на суму близько 8,4 млрд грн проти колишнього власника банку Леоніда Клімова.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав позов до Господарського суду м. Києва про відшкодування збитків АТ «Імексбанк» на суму близько 8,4 млрд грн проти Леоніда Клімова, власника банку і засновника АТ «Футбольний клуб „Чорноморець“. Також серед відповідачів — колишній менеджмент банку», — сказано в повідомленні.

Фонд зібрав достатньо доказів про виведення менеджментом коштів з банку на користь його власника через схемне кредитування 36 позичальників (41 кредитна угода, або майже 56% балансового кредитного портфелю). Позичальники були пов’язані з Клімовим та мали незадовільний фінансовий стан. Враховуючи вимоги чинного законодавства до управління кредитним ризиком, такі позичальники взагалі не мали отримувати кредитів в банку.

Попри неповернення кредитів, з 2013 року банк неодноразово надавав згаданим позичальникам відстрочення сплати боргу і вивів з під застави високоліквідне забезпечення. У переліку втрачених застав: майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, елітні дачні котеджі в Одеській області, комерційна нерухомість, депозитні кошти. Документально підтверджено виведення забезпечення вартістю понад 7,1 млрд грн.

«Все це — схема для уникнення стягнення коштів за рахунок застав», — наголосили у Фонді гарантування.

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Через таки дії менеджменту єдиним забезпеченням за вказаними кредитними угодами залишився стадіон «Чорноморець», з вартістю значно нижче заборгованості за кредитами. При цьому, оцінку об’єкту кілька разів було безпідставно збільшено залученим банком оцінювачем: від 2,1 млрд грн у грудні 2011 року до 7,8 млрд грн у грудні 2014. Це перевищує вартість вдвічі більшого НСК «Олімпійський», наведену у відкритих джерелах. У підсумку заборгованість за кредитами на 13,4 млрд грн лишилась непогашеною.

Ще одна шахрайська схема з забезпеченням: заміна нерухомості та майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва за 13 кредитними угодами на фіктивну заставу. Внаслідок цієї оборудки замість твердої застави у забезпечення за кредитами було оформлено майнові права за попередніми угодами щодо купівлі-продажу земельних ділянок в Одеській області, призначених для сільськогосподарського виробництва. Такі угоди на той час взагалі не могли бути укладені через встановлений Земельним кодексом України мораторій. Через цю схему банк втратив застави на понад 2 млрд грн.

«Вказані дії стали причиною неплатоспроможності банку і нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами під час процедури ліквідації. Фонд буде відстоювати законні інтереси кредиторів у суді та інформуватиме суспільство про розвиток подій на своєму сайті», — кажуть у ФГВФО.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії неплатоспроможних;

з травня 2015-го Фонд гарантування здійснює процедуру ліквідації банку;

під час тимчасової адміністрації і ліквідації банку Фонд гарантування виплатив його вкладникам 4,3 млрд грн;

сума непогашених вимог кредиторів банку після відкритого продажу всіх його активів — 8,4 млрд грн.

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