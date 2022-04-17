Болгарія в рамках санкцій ЄС заборонила суднам рф заходити у порти — Finance.ua
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Болгарія в рамках санкцій ЄС заборонила суднам рф заходити у порти

Вчора 15:45
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Болгарія заборонила судам під російським прапором заходити до своїх чорноморських портів у рамках розширених санкцій ЄС.
Про це повідомила Морська адміністрація країни на своєму вебсайті, пише «Європейська правда».
«З 00.00 16 квітня 2022 року вхід до болгарських морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також для всіх суден, які змінили російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу після 24 лютого 2022 року», — йдеться у повідомленні.
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Винятки зроблені тільки для суден, які потрапили у скрутне становище або потребують гуманітарної допомоги, або суден, які перевозять енергоносії, продукти харчування та фармацевтичні препарати до країн ЄС.
Нагадаємо, європейські країни оголосили про закриття своїх портів для суден з рф відповідно до директиви Європейського Союзу від 8 квітня, згідно з якою були введені додаткові санкції проти росії.

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За матеріалами: РБК-Україна
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