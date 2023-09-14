Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна

Аграрний ринок
31
Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна
Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна
Парламент Болгарії на засіданні 14 вересня ухвалив рішення про скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.
Про це повідомляє болгарська служба «Радіо Свобода».
Рішення Національних зборів підтримали 124 голосами «за», 69 «проти» і ще 8 «утрималися». При цьому перед голосуванням в залі близько двох годин тривали дебати про доцільність рішення.
Читайте також
Зокрема міністр сільського господарства країни Кирил Ватєв заявив, що раніше підтримував ідею продовження заборони, втім напередодні змінив свою думку після аналізу економічних даних та прогнозу уряду.
Ватєв додав, що в суботу відбудеться зустріч із виробниками зерна, а сьогодні вони подадуть свої запитання та побоювання, аби разом сформувати програму дій.
Читайте також
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже подякував болгарському парламенту й уряду: «Болгарія підтримує відновлення експорту 🇺🇦 агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду та Прем'єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності!», — написав він в соцмережі Х.
Нагадаємо, Рада міністрів Республіки Польща 12 вересня прийняла рішення про продовження заборони імпорту українського зерна до країни в односторонньому порядку попри відсутність такого рішення з боку ЄС. При цьому більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.
Водночас рішення з боку Європейського союзу ще не ухвалено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.