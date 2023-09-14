Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна — Finance.ua

Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна Сьогодні 18:30 — Аграрний ринок

Болгарія скасувала заборону на імпорт українського зерна

Парламент Болгарії на засіданні 14 вересня ухвалив рішення про скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Про це повідомляє болгарська служба « Радіо Свобода ».

Рішення Національних зборів підтримали 124 голосами «за», 69 «проти» і ще 8 «утрималися». При цьому перед голосуванням в залі близько двох годин тривали дебати про доцільність рішення.

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Зокрема міністр сільського господарства країни Кирил Ватєв заявив, що раніше підтримував ідею продовження заборони, втім напередодні змінив свою думку після аналізу економічних даних та прогнозу уряду.

Ватєв додав, що в суботу відбудеться зустріч із виробниками зерна, а сьогодні вони подадуть свої запитання та побоювання, аби разом сформувати програму дій.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже подякував болгарському парламенту й уряду: «Болгарія підтримує відновлення експорту 🇺🇦 агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду та Прем'єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності!», — написав він в соцмережі Х.

Нагадаємо, Рада міністрів Республіки Польща 12 вересня прийняла рішення про продовження заборони імпорту українського зерна до країни в односторонньому порядку попри відсутність такого рішення з боку ЄС. При цьому більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Водночас рішення з боку Європейського союзу ще не ухвалено.

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