Болгарія припиняє експорт деревини до третіх країн — Finance.ua
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Болгарія припиняє експорт деревини до третіх країн

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У Болгарії вирішили заборонити експорт деревини до третіх країн. Причина — у нестачі її в країні.
Про це повідомляє виконувач обов’язків міністра сільського господарства Болгарії Явор Гечев в ефірі bTV.
«У сільському господарстві багато проблем — зараз у нас нестача деревини. Відсьогодні наказую припинити вивезення деревини до третіх країн», — сказав він.
Він підкреслив, що зараз кінець літа та проблеми на внутрішньому ринку мають бути залагоджені приблизно протягом місяця, оскільки момент втрачено.
За словами Гечева, попит на дерев’яний матеріал збільшився приблизно в 3 рази, і причина у високих цінах на пальне.
«Вчора я зустрічався з двома великими переробниками деревини. Вони сказали, що братимуть участь у всьому плані, скоротивши кількість деревини, яку вони купуватимуть, щоб ми могли задовольнити практичні потреби населення. Почнемо з потреб населення з вкрай потребуючої категорії за списками, якими буде допомагати Міністерство соціальних справ», — додав в.о. міністра.
Нагадаємо, Болгарія відмовилася платити за російський газ в рублях, оскільки такі вимоги порушують контракти. росія своєю чергою припинила постачання газу.
Пізніше стало відомо, що Болгарія розглядає абсолютно всі можливості постачання газу, у тому числі й відновлення постачання від російського «Газпрому».
За матеріалами:
РБК-Україна
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