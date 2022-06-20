Болгарія почала отримувати азербайджанський газ — Finance.ua
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Болгарія почала отримувати азербайджанський газ

Вчора 11:49Енергетика
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Болгарія почала отримувати азербайджанський газБолгарія почала отримувати азербайджанський газ
Болгарія отримала перші обсяги азербайджанського газу трубопроводом Греція-Болгарія (IGB).
Про це повідомляє радіостанція BNR.
До кінця червня постачання газу проводитиметься у тестовому режимі, а з початку липня азербайджанський газ повністю замінить російський.
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Початкова потужність газопроводу становить 3 мільярди кубометрів газу на рік із потенціалом розширення до 5 мільярдів кубометрів.
Нагадаємо, російський монополіст «Газпром» з 27 травня припинив постачання природного газу до Болгарії, тому що країна відмовилася приймати умови компанії, які порушують чинні контракти. Йдеться про оплату, адже рф вимагає платити за газ рублями, але Болгарія оплатила всі постачання тією валютою, яка вказана в контрактах.
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Незабаром Міненерго Болгарії зробило кроки щодо створення альтернативних механізмів постачання природного газу та вирішення ситуації, хоча до цього країна планувала відмовитися від російського газу до кінця 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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