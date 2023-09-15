Болгарія побудує базу НАТО вартістю $55 млн — Finance.ua
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Болгарія побудує базу НАТО вартістю $55 млн

Світ
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Болгарія побудує базу НАТО вартістю $55 млн
Болгарія побудує базу НАТО вартістю $55 млн
У Болгарії до 2025 року буде побудована військова база для розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО вартістю понад 100 мільйонів левів (близько 55 мільйонів доларів).
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє Standartnews.
Міністр зазначив, що місце, де облаштують військову базу, поки не ухвалили.
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За його словами, до 2025 року база для бойової групи має бути готова. Він також пояснив, що більшість офіцерів у багатонаціональній групі будуть з Італії, і що група виконуватиме оборонні функції у разі військової загрози.
Тагарев додав, що чисельність групи може зрости до 1500 осіб у мирний час.
Очікується, що частину необхідних для будівництва коштів надасть НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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