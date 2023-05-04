Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України: озвучено умову — Finance.ua

Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України: озвучено умову Сьогодні 19:28 — Аграрний ринок

Болгарія готова зняти заборону на імпорт з України: озвучено умову

Національну заборону Болгарії на деякі товари, що надходять з України, буде знято після набуття чинності заходів ЄС, спрямованих на стабілізацію ринку.

Таку заяву зробила прес-служба Кабміну Болгарії, зазначивши, що заборону на ввезення продукції з Укаїни буде знято з дати набуття чинності заходами ЄС, повідомляє Euractiv.

Деякі з заходів ЄС включають другий фінансовий пакет для підтримки фермерів з найбільш постраждалих країн у розмірі 100 мільйонів євро і активацію надзвичайних захисних заходів. Комісія також регулярно контролюватиме інші товари та, у разі збурення ринку, запроваджуватиме захисні механізми. Також будуть реалізовані заходи щодо поліпшення логістики і транзиту товарів з України.

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Комісія також оголосила, що вжила виняткових та тимчасових превентивних заходів щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України відповідно до виняткових гарантій регламенту про автономні торговельні заходи.

Ці заходи стосуються лише пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження та спрямовані на усунення проблемних місць з логістикою цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Довідка Finance.ua:

експорт дешевої агропродукції з України став причиною масових акцій протесту в ряді країн. Місцеві фермери блокують дороги, оскільки через ввезення українського зерна вони не можуть реалізувати власну агропродукцію.

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УНІАН За матеріалами:

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