"Богородиця з джавеліном" зібрала понад 1 мільйон доларів для України (фото) — Finance.ua

"Богородиця з джавеліном" зібрала понад 1 мільйон доларів для України (фото)

Вчора 18:00

«Saint Javelin» стала символом опору України після вторгнення росії 24 лютого та зібрала понад 1 мільйон доларів.

Православна Мадонна, одягнена в зелене, з протитанковою ракетою Javelin, вірусний мем знайшов нове застосування в руках Крістіана Бориса, маркетолога з Торонто, який був журналістом в Україні в 2014-2019 роках, пише Kyiv Independent.

За кілька днів до початку війни Борис створив із вірусного мему наклейку за 10 доларів, щоб допомогти українським сиротам, як він вважав, скромним внеском у допомогу Україні. Він також створив веб-сайт SaintJavelin.com, щоб продавати ці наклейки в Інтернеті.

«Наклейка була випадковістю», — сказав Борис.

Спочатку він поставив ціль у 30 000 доларів для своєї благодійної організації. За місяць Борис зібрав понад 1 мільйон доларів, що стало несподіваним успіхом для підприємця, який став благодійником.

«Це просто дуже приголомшливо», — сказав Борис.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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