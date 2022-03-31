"Богородиця з джавеліном" зібрала понад 1 мільйон доларів для України (фото) — Finance.ua
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"Богородиця з джавеліном" зібрала понад 1 мільйон доларів для України (фото)

Вчора 18:00
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"Богородиця з джавеліном" зібрала понад 1 мільйон доларів для України (фото)
«Saint Javelin» стала символом опору України після вторгнення росії 24 лютого та зібрала понад 1 мільйон доларів.
Православна Мадонна, одягнена в зелене, з протитанковою ракетою Javelin, вірусний мем знайшов нове застосування в руках Крістіана Бориса, маркетолога з Торонто, який був журналістом в Україні в 2014-2019 роках, пише Kyiv Independent.
За кілька днів до початку війни Борис створив із вірусного мему наклейку за 10 доларів, щоб допомогти українським сиротам, як він вважав, скромним внеском у допомогу Україні. Він також створив веб-сайт SaintJavelin.com, щоб продавати ці наклейки в Інтернеті.
«Наклейка була випадковістю», — сказав Борис.
Спочатку він поставив ціль у 30 000 доларів для своєї благодійної організації. За місяць Борис зібрав понад 1 мільйон доларів, що стало несподіваним успіхом для підприємця, який став благодійником.
«Це просто дуже приголомшливо», — сказав Борис.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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