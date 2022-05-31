Boeing Starliner готується до першого польоту з екіпажем — Finance.ua

Boeing Starliner готується до першого польоту з екіпажем

Boeing Starliner готується до першого польоту з екіпажем

Марк Наппі, віце-президент та керівник програми комерційного екіпажу Boeing заявив, що капсула Starliner готується до своєї першої місії з астронавтами Crew Flight Test (CFT).

За словами Наппі, перед цією подією транспортний засіб буде відправлено до Флориди для техогляду. Він триватиме до 9 червня, а потім Boeing Starliner має розпочати підготовку до першого польоту з екіпажем.

Попередня місія під назвою Orbital Flight Test 2 (OFT-2) завершилася не зовсім гладко — приблизно через пів години після запуску два двигуни капсули вийшли з ладу.

Тим не менш, NASA та Boeing збираються розпочати CFT до кінця 2022 року. Метою місії буде відправлення астронавтів до орбітальної лабораторії. Список учасників ще не оголосили, але до кінця літа ця та інші подробиці польоту, за словами керівників обох організацій, будуть оприлюднені.

У ніч із 19 на 20 травня Boeing спільно з NASA запустили новий космічний корабель Starliner до МКС.

Усередині корабля встановили макет астронавта із датчиками для відстеження показників польоту. Астронавти на борту МКС зустріли ляльку Ройзі та транслювали подію онлайн.

Starliner також привіз астронавтам понад 180 кг корисного навантаження, більшу частину якого становлять продукти харчування.

А вже 26 травня NASA та Boeing благополучно посадили космічний корабель компанії CST-100 Starliner у пустелі на заході Сполучених Штатів, завершивши безпілотний орбітальний політ (OFT-2).

«Програма комерційних екіпажів NASA та наш галузевий партнер, компанія Boeing, сьогодні зробили важливий та успішний крок на шляху до збільшення кількості пілотованих космічних польотів на МКС на американських космічних кораблях з американської землі, — прокоментував подію адміністратор NASA Білл Нельсон. — Місія OFT-2 є результатом співпраці, яка дозволяє нам впроваджувати інновації на благо людства та надихати світ за допомогою відкриттів. Ця золота ера космічних польотів була б неможлива без тисяч людей, які виявили наполегливість і вклали свою пристрасть у це велике досягнення».

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