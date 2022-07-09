BMW зробить перший у світі броньований електромобіль — Finance.ua
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BMW зробить перший у світі броньований електромобіль

Технології&Авто
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BMW зробить перший у світі броньований електромобіль
BMW зробить перший у світі броньований електромобіль, www.autoevolution.com
BMW — не новачок у ніші броньованих авто, оскільки вони вже понад чотири десятиліття випускають такі машини. Ця традиція буде продовжена у 2023 році.
Про це заявив голова правління Олівер Зіпсе.
Глава компанії зазначив, що вони "вперше представлять повністю електричний автомобіль високого рівня безпеки, який базуватиметься на BMW i7.
Попри те, що вони нічого більше не сказали про i7 із балістичним захистом, цілком можливо, що він буде побудований на основі модифікації xDrive60. Вона оснащена двома електромоторами потужністю 536 кінських сил та 745 Нм крутного моменту. Прискорення 0-97 км/год) займає приблизно 4,5 секунди.
На повному заряді модель i7 xDrive60 має орієнтовний запас ходу 483 км за циклом тестування EPA. Звичайно, броньована версія буде важчою, тож матиме трохи гірші динамічні показники.
За матеріалами:
Телеканал 24
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