BMW зніме з виробництва одну зі своїх моделей — Finance.ua

BMW зніме з виробництва одну зі своїх моделей
Німецька компанія BMW зніме із виробництва розкішний хетчбек 6 Series Gran Turismo. Модель припинять випускати із 2024 року.
Про це повідомляє Motor1.
Хетчбек BMW 6 Series Gran Turismo дебютував у 2017 році. У 2021 році модель оновили, доповнивши всі силові установки «м'яким» гібридом.
Однак, автомобіль так і не став популярним через високу вартість і незвичайний дизайн, а сьогодні моделі складно конкурувати з кросоверами та седанами.
Так, в 2022 році у Німеччині продали лише 509 одиниць BMW 6 Series Gran Turismo. Таким чином, це найбільш непопулярна модель у лінійці баварської марки. Тому невдовзі BMW повністю позбудеться лінійки 6 Series.
Наразі BMW 6 Series Gran Turismo оснащується бензиновими й дизельними двигунами потужністю від 188 до 335 кінських сил.
Як повідомлялось, найшвидший універсал BMW в історії розсекретили напередодні прем'єри. Йдеться про BMW M5 Touring потужністю близько 700 кінських сил.
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