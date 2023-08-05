BMW зніме з виробництва одну зі своїх моделей — Finance.ua

BMW зніме з виробництва одну зі своїх моделей 05.08.2023, 01:23 — Технології&Авто

BMW зніме з виробництва одну зі своїх моделей

Німецька компанія BMW зніме із виробництва розкішний хетчбек 6 Series Gran Turismo. Модель припинять випускати із 2024 року.

Про це повідомляє Motor1

Хетчбек BMW 6 Series Gran Turismo дебютував у 2017 році. У 2021 році модель оновили, доповнивши всі силові установки «м'яким» гібридом.

Однак, автомобіль так і не став популярним через високу вартість і незвичайний дизайн, а сьогодні моделі складно конкурувати з кросоверами та седанами.

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Так, в 2022 році у Німеччині продали лише 509 одиниць BMW 6 Series Gran Turismo. Таким чином, це найбільш непопулярна модель у лінійці баварської марки. Тому невдовзі BMW повністю позбудеться лінійки 6 Series.

Наразі BMW 6 Series Gran Turismo оснащується бензиновими й дизельними двигунами потужністю від 188 до 335 кінських сил.

Як повідомлялось, найшвидший універсал BMW в історії розсекретили напередодні прем'єри. Йдеться про BMW M 5 Touring потужністю близько 700 кінських сил.

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