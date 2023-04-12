BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі — Finance.ua
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BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі

Технології&Авто
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BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі
BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі
Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG (BMW) у січні-березні продав 64,647 тис. автомобілів на електроприводі, на 83% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Про це повідомляється у пресрелізі компанії.
Показник включає машини брендів BMW, Mini і Rolls-Royce. Продаж електромобілів бренду BMW злетів більш ніж удвічі (на 112%) — до 55,979 тис.
Сукупний продаж усіх автомобілів трьох брендів, що входять до групи BMW, у першому кварталі скоротилися на 1,5%, до 588,138 тис. Керівництво компанії, як і раніше, очікує слабкого збільшення продажу за підсумками 2023 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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