BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі — Finance.ua

BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

BMW збільшила продаж електромобілів на 83% у першому кварталі

Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG (BMW) у січні-березні продав 64,647 тис. автомобілів на електроприводі, на 83% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Показник включає машини брендів BMW, Mini і Rolls-Royce. Продаж електромобілів бренду BMW злетів більш ніж удвічі (на 112%) — до 55,979 тис.

Сукупний продаж усіх автомобілів трьох брендів, що входять до групи BMW, у першому кварталі скоротилися на 1,5%, до 588,138 тис. Керівництво компанії, як і раніше, очікує слабкого збільшення продажу за підсумками 2023 року.

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