BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото)

Технології&Авто
24
BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото)
BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото)
На виставці Auto Expo у Нью-Делі презентували новий Suzuki Fronx. Перший купе-кросовер японської марки надійде у продаж із квітня за ціною приблизно від 11-12 тисяч доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Suzuki.
Кросовер Suzuki Fronx стане наступником хетчбека Baleno та побудований на його платформі. Його виробництво налагодять в Індії, але вже відомо, що модель з’явиться в інших країнах, де раніше продавали Baleno. За розмірами авто можна порівняти з Toyota Yaris Cross і Ford Puma.

Габарити Suzuki Fronx 2023:

  • Довжина — 3995 мм
  • Ширина — 1765 мм
  • Висота — 1550 мм
  • Колісна база — 2650 мм
Дизайн Suzuki Fronx виконаний у новому фірмовому стилі. Передня частина виконана в дусі кросовера S-Cross і нового Suzuki Grand Vitara — з широкою радіаторною решіткою і «двоповерховою» діодною оптикою. У авто мускулисті розширені крила, похила лінія даху та ліхтарі на всю ширину кузова.
BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото)
Деталі салону Suzuki Fronx 2023 запозичили у того самого Grand Vitara. Він став донором керма, приладів та центральної панелі з 9,0-дюймовим тачскрином. Об’єм багажника становить 308 л.
У переліку опцій значаться безключовий доступ, проєкція на лобове скло, клімат-контроль, камери кругового огляду, навігація та бездротова зарядка для смартфонів. Також передбачені системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.
BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото)
Кросовер Suzuki Fronx оснащуватимуть 1,2-літровою бензиновою четвіркою на 92 к. с. та 1,0-літровим 100-сильним турбомотором. У першому випадку запропонують на вибір 5-ступінчасту механічну КПП та 5-ступінчастий робот, у другому — механіку та 6-ступінчастий автомат.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.