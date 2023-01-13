BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото) — Finance.ua

BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото) Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

BMW X6 на мінімалках: Suzuki презентували найдешевший у світі купе-кросовер (фото)

На виставці Auto Expo у Нью-Делі презентували новий Suzuki Fronx. Перший купе-кросовер японської марки надійде у продаж із квітня за ціною приблизно від 11-12 тисяч доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Suzuki.

Кросовер Suzuki Fronx стане наступником хетчбека Baleno та побудований на його платформі. Його виробництво налагодять в Індії, але вже відомо, що модель з’явиться в інших країнах, де раніше продавали Baleno. За розмірами авто можна порівняти з Toyota Yaris Cross і Ford Puma.

Габарити Suzuki Fronx 2023:

Довжина — 3995 мм

Ширина — 1765 мм

Висота — 1550 мм

Колісна база — 2650 мм

Дизайн Suzuki Fronx виконаний у новому фірмовому стилі. Передня частина виконана в дусі кросовера S-Cross і нового Suzuki Grand Vitara — з широкою радіаторною решіткою і «двоповерховою» діодною оптикою. У авто мускулисті розширені крила, похила лінія даху та ліхтарі на всю ширину кузова.

Деталі салону Suzuki Fronx 2023 запозичили у того самого Grand Vitara. Він став донором керма, приладів та центральної панелі з 9,0-дюймовим тачскрином. Об’єм багажника становить 308 л.

У переліку опцій значаться безключовий доступ, проєкція на лобове скло, клімат-контроль, камери кругового огляду, навігація та бездротова зарядка для смартфонів. Також передбачені системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

Кросовер Suzuki Fronx оснащуватимуть 1,2-літровою бензиновою четвіркою на 92 к. с. та 1,0-літровим 100-сильним турбомотором. У першому випадку запропонують на вибір 5-ступінчасту механічну КПП та 5-ступінчастий робот, у другому — механіку та 6-ступінчастий автомат.

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