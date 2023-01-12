BMW відкликає 14 тисяч своїх електромобілів через збій в електроніці — Finance.ua

BMW відкликає 14 тисяч своїх електромобілів через збій в електроніці Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

BMW відкликає 14 тисяч своїх електромобілів через збій в електроніці

BMW планує відкликати 14 086 автомобілів електромобілів i4, i7 та iX через програмний збій. Відкликання стосується автомобілів, проданих на ринку США.

Подробиці розповіли на сайті Carscoops.

Проблема полягає в програмному забезпеченні високовольтної батареї електронного блоку керування. Через цей збій автомобіль може перестати працювати прямо під час руху.

BMW вперше дізналася про цю проблему у 2022 році. Тоді дилер у Китаї побачив автомобіль із повідомленням про помилку. Вона була пов’язана з проблемою в роботі трансмісії, після чого розпочали технічну перевірку.

Розслідування BMW показало, що рівень гарантійних претензій становив менше ніж один відсоток. Докладніший аналіз показав, що ймовірність виникнення цієї несправності з часом збільшувалася.

У BMW зазначили, що поки що не зареєстровані випадки повного виходу з ладу автомобіля. Також немає повідомлень про будь-які травми або смертельні випадки, пов’язані з цією проблемою.

Відкликання стосується 5389 кросоверів iX, 8659 седанів i4 і 38 седанів i7, вироблених у період із 2021 по 2022 рік.

BMW у лютому звернуться до власників електромобілів за допомогою електронної пошти. Вони будуть проінформовані про те, що їхні автомобілі потребують оновлення програмного забезпечення.

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