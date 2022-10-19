BMW припинить випуск електричних Mini в Великій Британії, перенесе виробництво до Китаю — Finance.ua
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BMW припинить випуск електричних Mini в Великій Британії, перенесе виробництво до Китаю

Фондовий ринок
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Німецька Bayerische Motoren Werke AG має намір згорнути виробництво електричної версії автомобілів Mini у Великій Британії наступного року і перенести його до Китаю.
Це завдає серйозного удару по надіях Великої Британії на те, що вона може стати глобальним центром виробництва екологічно чистих автомобілів, пише Times.
Виробництво електромобілів на підприємстві, розташованому на околиці Оксфорда, припиниться наступного року в рамках планів зміни модельного ряду автовиробника з 2024 року, заявили в BMW. Потужності заводу становлять близько 40 тис. електричних Mini на рік.
Спільне підприємство BMW з китайською Great Wall Motor дозволить компанії випускати хетчбеки та невеликі позашляховики у східному Китаї, як і Mini Aceman наступного покоління із нульовим рівнем викидів.
BMW також повідомила, що нову електричну версію Countryman — найбільшого автомобіля в модельному ряду Mini — випускатимуть на заводі в Лейпцигу.
Бензинові Mini Coopers вироблятимуться в Оксфорді у тридверному, п’ятидверному та кабріолетному варіантах для експорту на такі ринки, як США, Японія та Близький Схід. BMW підтвердила, що збереже виробництво Mini з двигуном внутрішнього згоряння до 2030 року.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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