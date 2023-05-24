BMW презентувала три нові електрокари — Finance.ua
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BMW презентувала три нові електрокари

Технології&Авто
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BMW презентувала три нові електрокари
BMW презентувала три нові електрокари, Фото: Car and Driver
Німецька компанія BMW представила три нові автомобілі 2024 BMW i4 xDrive40, 2024 BMW 750e xDrive та 2024 i7 eDrive50.
Про це повідомляє Car and Driver.
Загальна потужність двигуна 2024 BMW i4 xDrive40 становить 396 кінських сил, а крутний момент дорівнює 443 Нм. Автомобіль розганяється з нуля до 96 км за годину за 4,9 секунди.
Фото: Car and Driver
Фото: Car and Driver
У середині також встановлений акумулятор із 80,7 кВт за годину. Електрокар може проїхати на одній зарядці 494 км. Його вартість розпочинається від $62 595.
Другим авто є гібридний 2024 BMW 750e xDriv, який має потужність в 483 к.с. та крутний момент в 516 Нм. На одній зарядці він зможе проїхати до 57 км. Автомобіль буде доступний восени цього року з ціною від $107 995.
Фото: Car and Driver
Фото: Car and Driver
Третій представлений автомобіль 2024 i7 eDrive50 має два варіанти потужності: 449 та 650 к.с. При цьому більше деталей компанія обіцяє опублікувати пізніше. Проте вже відомо, що його стартова ціна становитиме від 106 695 доларів США.
За матеріалами:
Укрінформ
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