BMW представила новий електрокар — Finance.ua

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BMW представила новий електрокар

Технології&Авто
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BMW представила новий електрокар
BMW представила новий електрокар, www.caranddriver.com
Німецький автовиробник BMW презентував новий електричний седан BMW i4 eDrive35.
Про це повідомляє Car and Driver.
Загальна потужність автомобіля — 281 кінська сила, а крутний момент дорівнює 295 Нм. Електричний седан може розігнатися з «нуля» до 96 км/год за 5,8 с.
При цьому у інших версіях електрокарів компанії, а саме: eDrive 40, загальна потужність становить 335 к.с., а у M50 — 536 кінських сил.
BMW представила новий електрокар
www.caranddriver.com
За даними компанії, BMW i4 eDrive35 може проїхати на одній зарядці до 418 км.
Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 51 400 доларів, що робить його найбільш доступним електрокаром німецької компанії.
Перші поставки у США очікуються на початку наступного року.
BMW представила новий електрокар
www.caranddriver.com
За матеріалами:
Укрінформ
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