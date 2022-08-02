BMW представила новий електрокар — Finance.ua

BMW представила новий електрокар Вчора 23:20 — Технології&Авто

BMW представила новий електрокар, www.caranddriver.com

Німецький автовиробник BMW презентував новий електричний седан BMW i4 eDrive35.

Загальна потужність автомобіля — 281 кінська сила, а крутний момент дорівнює 295 Нм. Електричний седан може розігнатися з «нуля» до 96 км/год за 5,8 с.

При цьому у інших версіях електрокарів компанії, а саме: eDrive 40, загальна потужність становить 335 к.с., а у M50 — 536 кінських сил.

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За даними компанії, BMW i4 eDrive35 може проїхати на одній зарядці до 418 км.

Зазначається, що вартість одного екземпляра становить 51 400 доларів, що робить його найбільш доступним електрокаром німецької компанії.

Перші поставки у США очікуються на початку наступного року.

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Укрінформ За матеріалами:

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