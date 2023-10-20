BMW готує новий доступний електромобіль: перші подробиці та фото — Finance.ua

BMW готує новий доступний електромобіль: перші подробиці та фото Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

BMW готує новий доступний електромобіль: перші подробиці та фото

BMW готує заміну своєму найдоступнішому електромобілю i3. Модель i1 буде побудована на новітній платформі Neue Klasse. Про це розповіли на сайті Automobilwoche.

BMW готує до виходу наступне покоління хетчбека 1 Series. Паралельно з цим ведеться розробка альтернативної моделі на електротязі.

Керівник відділу розвитку BMW Франк Вебер підтвердив, що бренд хоче заповнити прогалину, яку було залишено після припинення виробництва хетчбека i3. Наразі в автовиробника немає схожої електричної моделі, але в майбутньому це зміниться.

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Цікаво те, що на відміну від нового покоління хетчбека 1 Series, електромобіль i1 може отримати задній привід, а не передній. Архітектура Neue Klasse підтримує різні компонування, завдяки чому виробник здатен запропонувати велику кількість модифікацій своїх електрокарів.

BMW i1 може отримати дизайн у стилі 1 Series нового покоління. Фото: BMW Blog

Очікується, що BMW i1 стане найдоступнішим електромобілем у модельному ряду бренду. При цьому новинка запропонує багате оснащення і передові технології.

Також розглядається створення зарядженої M-версії електромобіля. Вона може отримати два електромотори сумарною потужністю близько 350 к.с.

Вихід BMW i1 очікується приблизно у 2028 році. Поки автовиробник не розкрив жодних подробиць про новинку.

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