Близько 77% поляків допомагали українським біженцям - опитування — Finance.ua

Близько 77% поляків допомагали українським біженцям - опитування Вчора 21:34

Близько 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців — від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

З початку війни поляки виділили на допомогу українським біженцям до 10 мільярдів злотих (понад 2 млрд доларів).

Таку оцінку Польського економічного інституту наводить Rzeczpospolita , пише korrespondent.net.

Зазначається, що мешканців Польщі з перших днів війни було залучено на допомогу біженцям з України. Масштаби цієї участі та її матеріальну цінність важко оцінити через переважно незареєстрований характер. Проте Польський економічний інститут запитав поляків у спеціальному опитуванні.

Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців — від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала вдвічі-втричі більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона становила щонайменше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям безпосередньо або шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість житла та харчування, що пропонуються їм, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) складає 100-500 злотих.

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних коштів або використовувала їх мало — до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% — понад 1000 злотих.

Сильне бажання допомогти було пов’язане з такими чинниками, як досвід благодійної діяльності, прямі контакти з іноземцями (особливо українцями) до війни, регулярне висвітлення у ЗМІ воєнних дій, що тривають, і долі біженців.

До речі, орієнтовна вартість загальних річних витрат державних органів на допомогу біженцям склала 15,9 млрд злотих (3,4 млрд доларів).

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