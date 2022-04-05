Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн — Finance.ua

Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн
Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн
Приблизно 5 млн українців звернулися за допомогою «єПідтримка», яка становить 6500 грн.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що програму успішно реалізовано. Більшість людей, які можуть отримати виплати, або вже отримали кошти на картку, або ж отримають найближчим часом.
Щодо пенсій, проіндексовані виплати за березень виплачені усім пенсіонерам. Також частину виплачено авансом для мешканців прифронтових регіонів.
Шмигаль також повідомив, що на спрощену систему оподаткування у 2% від обігу вже перешли понад 150 тисяч компаній.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.