Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн — Finance.ua
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Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн

Вчора 16:19Особисті фінанси
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Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грнБлизько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн
Приблизно 5 млн українців звернулися за допомогою «єПідтримка», яка становить 6500 грн.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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Він зазначив, що програму успішно реалізовано. Більшість людей, які можуть отримати виплати, або вже отримали кошти на картку, або ж отримають найближчим часом.
Щодо пенсій, проіндексовані виплати за березень виплачені усім пенсіонерам. Також частину виплачено авансом для мешканців прифронтових регіонів.
Шмигаль також повідомив, що на спрощену систему оподаткування у 2% від обігу вже перешли понад 150 тисяч компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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