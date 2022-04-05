Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн — Finance.ua

Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн

Вчора 16:19 — Особисті фінанси

Близько 5 млн українців звернулися в «єПідтримку» за 6500 грн

Приблизно 5 млн українців звернулися за допомогою «єПідтримка», яка становить 6500 грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він зазначив, що програму успішно реалізовано. Більшість людей, які можуть отримати виплати, або вже отримали кошти на картку, або ж отримають найближчим часом.

Щодо пенсій, проіндексовані виплати за березень виплачені усім пенсіонерам. Також частину виплачено авансом для мешканців прифронтових регіонів.

Шмигаль також повідомив, що на спрощену систему оподаткування у 2% від обігу вже перешли понад 150 тисяч компаній.

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