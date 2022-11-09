Близько 15 млн тонн: у Мінагрополітики оцінили втрати експорту через війну — Finance.ua
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Близько 15 млн тонн: у Мінагрополітики оцінили втрати експорту через війну

Казна та Політика
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Україна з початку повномасштабного вторгнення росії експортувала близько 26 млн тонн агропродукції. За нормальних умов потенціал складав 40 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького в ефірі телемарафону.
За його словами, Україна експортувала зернові, зернобобові та олійні культури. З них пшениці — понад 5,5 млн тонн, кукурудзи — понад 10 млн тонн, ріпаку — 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн — олії та насіння соняшника.
«Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому», — сказав Висоцький.
Проблема зберігання зерна також вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від ФАО та інших міжнародних партнерів. Завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.
«Зараз ці рукави активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається», — повідомив Висоцький.
Нагадаємо, Україна в жовтні 2022 року скоротила експорт за кордон. Падіння спричинило зниження світових цін на продовольчі та промислові товари.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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