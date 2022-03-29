Bloomberg зупиняє роботу в росії та білорусі через війну проти України — Finance.ua

Клієнти в цих країнах не матимуть доступу до жодного з фінансових продуктів Bloomberg, зокрема Terminal (один з головних терміналів для фінансистів та трейдерів цінними паперами), електронної трейдингової платформи тощо.
Функції торгівлі низкою російських цінних паперів також були відключені відповідно до міжнародних санкцій. Російські акції були вилучені з глобальних індексів акцій Bloomberg 9 березня, а його облігації вилучаються з індексів з фіксованим доходом під час перебалансування наприкінці місяця.
Призупинення, водночас, не вплине на Bloomberg.com.
Ще 4 березня Bloomberg заявив, що призупинить роботу своїх журналістів у росії після кремлівського «закону про фейки».