Bloomberg вилучив CEO криптобіржі FTX зі списку мільярдерів — Finance.ua
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Bloomberg вилучив CEO криптобіржі FTX зі списку мільярдерів

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Bloomberg вилучив CEO криптобіржі FTX зі списку мільярдерів
Bloomberg вилучив CEO криптобіржі FTX зі списку мільярдерів
За останню добу засновник біржі FTX Сем Бенкман-Фрід втратив велику частину своїх статків — було $15.6 млрд, стало $992 млн. Відповідно, видання Bloomberg позбавило його членства у своєму списку мільярдерів.
Криза ліквідності криптобіржі FTX стала причиною цього. Сему Бенкман-Фріду належить 53% акцій біржі, які раніше оцінювалися в $6.2 млрд. Крім цього, колишньому мільярдеру належить компанія Alameda Research вартістю $7.4 млрд. Однак, як припускають аналітики Bloomberg, після купівлі FTX біржею Binance компанії будуть знищені через проблеми Alameda.
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У Bloomberg зазначили, що це найбільше падіння капіталу серед мільярдерів за всю історію індексу.
Варто підкреслити, що поки Binance і FTX лише підписали угоду про наміри, яка ні до чого не зобов’язує. Відповідно, ситуація може змінитися в будь-який момент.
За матеріалами:
cryptomisto
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