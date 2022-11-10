Bloomberg вилучив CEO криптобіржі FTX зі списку мільярдерів — Finance.ua

Bloomberg вилучив CEO криптобіржі FTX зі списку мільярдерів Сьогодні 06:12

Bloomberg вилучив CEO криптобіржі FTX зі списку мільярдерів

За останню добу засновник біржі FTX Сем Бенкман-Фрід втратив велику частину своїх статків — було $15.6 млрд, стало $992 млн. Відповідно, видання Bloomberg позбавило його членства у своєму списку мільярдерів.

Криза ліквідності криптобіржі FTX стала причиною цього. Сему Бенкман-Фріду належить 53% акцій біржі, які раніше оцінювалися в $6.2 млрд. Крім цього, колишньому мільярдеру належить компанія Alameda Research вартістю $7.4 млрд. Однак, як припускають аналітики Bloomberg, після купівлі FTX біржею Binance компанії будуть знищені через проблеми Alameda.

У Bloomberg зазначили, що це найбільше падіння капіталу серед мільярдерів за всю історію індексу.

Варто підкреслити, що поки Binance і FTX лише підписали угоду про наміри, яка ні до чого не зобов’язує. Відповідно, ситуація може змінитися в будь-який момент.

cryptomisto За матеріалами:

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