Bloomberg розповів, які ще гаджети Apple з’являться цього року — Finance.ua

Bloomberg розповів, які ще гаджети Apple з’являться цього року Вчора 23:27 — Фондовий ринок

Марк Гурман із Bloomberg розповів, які ще гаджети Apple може уявити цього року. А також експерт поділився інформацією щодо можливості повернення Touch ID у майбутніх смартфонах компанії. Інсайдера повторюють у MacRumors.

Гурман вважає: Apple до кінця року покаже оновлені планшети iPad Pro з дисплеями на 11 та 12,9 дюйми, ноутбуки MacBook Pro на 14 та 16 дюймів, а також Mac mini з процесором серії M2. Ймовірно, з’явиться і покращений Apple TV на базі процесора A14, що доповнюється 4 ГБ оперативної пам’яті.

При цьому інсайдер майже впевнений: на окрему презентацію, як це було у випадку з iPhone 14, від Apple очікувати зараз не варто. З великою ймовірністю компанія розповість про нові продукти через прес-релізи та/або просто оновивши інформацію в інтернет-магазині. Коли це трапиться? Ймовірно, у жовтні.

Гурман також стверджує, що чекати на повернення сканера відбитків пальців Touch ID у майбутніх смартфонах виробника (у тому числі iPhone 15) явно не варто. Причому не важливо, мова про підекранний варіант або вбудований клавішу живлення. Марк «може уявити iPhone SE з Touch ID у бічній кнопці, але нічого про це насправді не чув».

Нарешті Apple проводила тести функції з відстеження сну через HomePod. Але її реліз найближчим часом також не очікується.

itechua За матеріалами:

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