Bloomberg розповів про головні нововведення iPhone 15 Pro і 15 Pro Max — Finance.ua

Bloomberg розповів про головні нововведення iPhone 15 Pro і 15 Pro Max 01.08.2023, 02:22 — Технології&Авто

Bloomberg розповів про головні нововведення iPhone 15 Pro і 15 Pro Max

Інсайдер Марк Гурман з Bloomberg розповів, що новенького приготувала Apple в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Головне зовнішнє нововведення — ультратонкі рамки навколо екрана. Їхня товщина становитиме 1,5 мм з кожної зі сторін, коли у всієї лінійки iPhone 14 було 2,2 мм. До слова, 1,5 мм — найтонші рамки на ринку. І так буде аж до появи Xiaomi 14, який покажуть наприкінці року.

Тонкі рамки з’явилися завдяки новій технології LIPO, вона вже використовується майже два роки в Apple Watch Series 7 і 8. Згодом такі дисплеї і, відповідно, рамки прийдуть і на iPad Pro, але поки незрозуміло, коли саме це станеться. І, зізнатися, маючи досвід використання планшетів із тонкими рамками, розумієш, як це до біса незручно: як його тримати взагалі?

Lightning у всіх чотирьох моделях замінять на Type-C. Однак тільки у Pro-версій будуть підвищені швидкості передачі даних, причому разом до USB 4, чого немає в жодних конкурентів.

Ще одне помітне зовнішнє нововведення «прошок» — бічні грані будуть зроблені з титану, а не нержавіючої сталі. Матеріал уже випробуваний на Apple Watch Ultra минулого року, він легкий, міцний і не збирає відбитки. І, судячи з усього, тут вперше будуть запропоновані темні колірні варіації. Але ось тут не ясно: темна і світла модель iPhone 15 Pro і 15 Pro Max — окей, з ними все зрозуміло. Але що робити з кольоровими версіями цих айфонів? Невже вони будуть випущені з рамками з нержавійки? Поки що відповіді немає.

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На одній з бічних граней, де є клавіші регулювання гучності, з’явиться нова кнопка. Вона замінить перемикач звукових режимів і отримає функціональність, аналогічну кнопці «Дії» на Apple Watch Ultra. В принципі, на неї можна буде призначити взагалі будь-яку дію, про що я писав раніше.

Заднє скло «прошок» буде менш гострим, ніж раніше. Apple вирішила злегка загнути його, що може благотворно вплинути на зручність використання.

«Прошки» отримають одне з важливих оновлень, яке раніше було реалізовано в iPhone 14 і 14 Plus — задню скляну панель, що полегшує доступ до нутрощів айфона. Це необхідно під час ремонту і більше не вимагає від співробітників сервісу розбирати айфон з екрану.

Тільки Pro-лінійка отримає нові системи-на-чіпі. Це будуть новенькі Apple A17 Bionic, виконані за допомогою 3-нм техпроцесу. Процесор «помітно швидший», — пише містер Гурман. Також варто сподіватися на кращу енергоефективність. Базовим версіям дістануться Apple A16 Bionic, які використовуються в 14 Pro і 14 Pro Max.

Оновлять і камери. Їхні об'єктиви отримають нові лінзи, що добре зіграє на якості знімків, а новий перископ дасть змогу знімати з більшим оптичним збільшенням.

Також Марк Гурман очікує підвищення вартості на нові айфони в усьому світі і додає, що вперше за довгий час Apple підвищить ціни і в США, але тільки на Pro-версії.

Загалом, новий текст Марка Гурмана виявився підтвердженням слів інших, менш надійних інсайдерів. Однак це підтвердження важливе — ми розуміємо, якими саме будуть нові айфони.

Презентація нових айфонів відбудеться восени. За чутками, у продаж вони вийдуть тільки в жовтні.

iTechua За матеріалами:

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