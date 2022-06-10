Bloomberg назвало дві країни ЄС, які проти надання Україні статусу кандидата — Finance.ua
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Bloomberg назвало дві країни ЄС, які проти надання Україні статусу кандидата

Вчора 11:32Світ
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Данія та Нідерланди станом на сьогодні не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Данія у дипломатичній ноті, яку отримало у своє розпорядження Bloomberg, зазначила, що Україна, на її думку, недостатньо відповідає критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів демократії, верховенства права, прав людини та поваги та захисту меншин.
«Києву потрібно буде „фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу“, щоб прогресувати у всіх цих сферах, йдеться у записці», — розповіло видання.
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Нідерланди ж вважають, що Україна «загалом на дуже ранній стадії» готовності взяти на себе зобов’язання щодо членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.
Проте, за даними джерел Bloomberg, більшість країн ЄС, включно з Італією, підтримують надання Україні статусу кандидата. Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, що хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили чітке рішення на користь кандидатства. А Естонія вважає за необхідне дати надію Україні.
Німеччина, за інформацією Bloomberg, заявила, що результатом саміту лідерів ЄС у червні може стати умовний статус кандидата.
За матеріалами: РБК-Україна
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