Bloomberg: Ілон Маск закриє угоду з купівлі Twitter до 28 жовтня — Finance.ua

Bloomberg: Ілон Маск закриє угоду з купівлі Twitter до 28 жовтня Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Ілон Маск у ході відеоконференції з представниками банків, які виступають співінвесторами угоди з поглинання Twitter, пообіцяв завершити купівлю соцмережі до 28 жовтня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми словами, банки, що надають боргове фінансування у розмірі $13 млрд, завершили підготовку остаточної кредитної угоди. Вони перебувають у процесі підписання документів — це останній крок перед фактичною передачею грошей Маску, уточнили співрозмовники.

Згідно з даними агентства, група банків на чолі з Morgan Stanley мала отримати повідомлення про позику 25 жовтня. Гроші надійдуть на депозитний рахунок 27 жовтня.

На початку квітня Маск став найбільшим акціонером Twitter після придбання 9,2% акцій за $2,89 млрд.

14 квітня він запропонував купити соцмережу за понад $43 млрд, проте керівництво компанії відреагувало негативно. Пізніше правління переглянуло позицію, схваливши угоду на $44 млрд.

У травні мільярдер вказав у заявці для SEC, що біткойн-біржа Binance надала йому $500 млн на купівлю Twitter.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.