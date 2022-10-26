Bloomberg: Ілон Маск закриє угоду з купівлі Twitter до 28 жовтня — Finance.ua
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Bloomberg: Ілон Маск закриє угоду з купівлі Twitter до 28 жовтня

Фондовий ринок
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Ілон Маск у ході відеоконференції з представниками банків, які виступають співінвесторами угоди з поглинання Twitter, пообіцяв завершити купівлю соцмережі до 28 жовтня.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За їхніми словами, банки, що надають боргове фінансування у розмірі $13 млрд, завершили підготовку остаточної кредитної угоди. Вони перебувають у процесі підписання документів — це останній крок перед фактичною передачею грошей Маску, уточнили співрозмовники.
Згідно з даними агентства, група банків на чолі з Morgan Stanley мала отримати повідомлення про позику 25 жовтня. Гроші надійдуть на депозитний рахунок 27 жовтня.
На початку квітня Маск став найбільшим акціонером Twitter після придбання 9,2% акцій за $2,89 млрд.
14 квітня він запропонував купити соцмережу за понад $43 млрд, проте керівництво компанії відреагувало негативно. Пізніше правління переглянуло позицію, схваливши угоду на $44 млрд.
У травні мільярдер вказав у заявці для SEC, що біткойн-біржа Binance надала йому $500 млн на купівлю Twitter.
За матеріалами:
Forklog
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