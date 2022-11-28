Блокування податкових накладних: Мінфін підготував зміни в роботі системи — Finance.ua

Блокування податкових накладних: Мінфін підготував зміни в роботі системи Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Блокування податкових накладних: Мінфін підготував зміни в роботі системи

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою та бізнесом напрацювали зміни, спрямовані на вдосконалення роботи системи блокування податкових накладних.

Зокрема, передбачено продовження операційного дня, який припадає на граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, з 0:00 до 24:00.

А також розширення ознаки безумовної реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування. З моніторингу виключать:

податкові накладні, в яких обсяг постачання не перевищує 5 тис. гривень;

розрахунки коригування, в яких абсолютне значення суми коригування на зменшення/збільшення суми компенсації не перевищує 5 тис. гривень.

Водночас, передбачається, що обсяг операцій у поточному місяці за такими податковими накладними або розрахунками коригування, не перевищує 500 тис грн.

Також надається можливість повторного подання платником інформації та копій документів на розгляд комісії регіонального рівня у разі прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

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Запроваджується довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Коди визначатимуться ДПС та будуть розміщуватися на офіційному веб-сайті ДПС.

Критерії ризиковості стосовно неподання декларацій з ПДВ та неподання фінзвітності застосовуватимуться з урахуванням можливості/неможливості подання такої звітності в умовах воєнного стану.

Також пом’якшуються критерії ризиковості здійснення операцій:

доповнення коефіцієнта націнки 1,5 у формулу визначення залишку товару, в межах якого можна реєструвати розрахунок коригування на зменшення суми податкових зобов’язань;

не вважатиметься ризиковою операція, за якою складено розрахунок коригування за операціями з постачання електроенергії, природного газу, теплової енергії.

«Запропоновані зміни не є вичерпними та остаточними. Це перший крок, який дозволить стабілізувати ситуацію із реєстрацією податкових накладних», — додали у відомстві.

Повний перелік запропонованих змін можна переглянути за посиланням.

Довідка Finance.ua:

Спілка українських підприємців (СУП) — найбільше об’єднання незалежного українського бізнесу — заявляла про безпідставне блокування Податковою податкових накладних з податку на додану вартість: звернулась до президента Володимира Зеленського з пропозиціями;

на думку бізнесу, більшість блокувань є нелогічними, виходять за межі розумних критеріїв і створюють перешкоди саме для чесного бізнесу, і абсолютно не мають ефекту для руйнування схем ухилення від оподаткування податком на додану вартість.



Економічна Правда За матеріалами:

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