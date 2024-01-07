Блокування карток ухилянтів: в НБУ хочуть консультацій з авторами законопроекту — Finance.ua
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Блокування карток ухилянтів: в НБУ хочуть консультацій з авторами законопроекту

Фінтех і Картки
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Деякі норми законопроекту про посилення мобілізації стосуються фінансових питань, тому перед ухваленням документа нардепам слід проконсультуватися з Національним банком України.
Про це заявив глава НБУ Андрій Пишний.
Він зазначив, що загалом питання мобілізації не входять до компетенції Нацбанку. Цим повинні займатися Кабмін, Міноборони і Генштаб. Але оскільки в законопроекті передбачено зокрема фінансові обмеження для ухилянтів, НБУ готовий включиться в процес.
«Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками. (…) У разі необхідності — а вона, швидше за все, виникне, тому що законопроект містить деякі пункти [фінансового характеру], — ми візьмемо участь у дискусії. І я переконаний, що це виведе нас на оптимальний варіант рішення і формулювання законопроекту», — заявив глава Нацбанку.

Економічні аспекти в законопроекті про мобілізацію

Як писав УНІАН, 25 грудня Кабмін вніс у Раду проект закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм, пропонованих документом, в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.
Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з’явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Серед іншого законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на «використання і розпорядження коштами та іншими цінностями».
Омбудсмен Дмитро Лубінець попередив, що подібні обмеження можуть порушувати конституційні права громадян, якщо не будуть сформульовані належним чином.
За матеріалами:
УНІАН
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