Блокування Instagram коштуватиме росії 200 мільйонів доларів – Forbes — Finance.ua
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Блокування Instagram коштуватиме росії 200 мільйонів доларів – Forbes

Вчора 22:00Технології&Авто
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Блокування Instagram коштуватиме росії 200 мільйонів доларів – ForbesБлокування Instagram коштуватиме росії 200 мільйонів доларів – Forbes
Блокування Instagram коштуватиме росії щонайменше 200 мільйонів доларів, оскільки доходи російських Instagram-блогерів за минулий рік становили 211 мільйонів доларів.
Про це пише Forbes.
Ця соцмережа найпопулярніша в росії. За словами її голови Адама Моззері, нею користувалися 80 млн осіб. Для порівняння: російською мережею «ВКонтакте» користуються 73 млн, а Facebook — 39,7 млн.
Інші мережі — Telegram і ВКонтакте, на які масово намагаються перейти російські блогери, не зможуть забезпечити їм колишній рівень заробітку. Інструменти Telegram не підходять для монетизації контенту.
Не врятує російських блогерів і VPN — російські користувачі можуть використовувати цей інструмент, але недовго, каже CEO WhyNot? Enot Євген Таллер. «Постійно підключати VPN — це незручності, з якими більшість користувачів не будуть миритися», — каже Таллер.
Нагадаємо, Instagram в росії заблокували через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових рф в Україні.
За матеріалами: Forbes.ua
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