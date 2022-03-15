Блокування Instagram коштуватиме росії 200 мільйонів доларів – Forbes — Finance.ua

Блокування Instagram коштуватиме росії 200 мільйонів доларів – Forbes

Блокування Instagram коштуватиме росії 200 мільйонів доларів – Forbes

Блокування Instagram коштуватиме росії щонайменше 200 мільйонів доларів, оскільки доходи російських Instagram-блогерів за минулий рік становили 211 мільйонів доларів.

Про це пише Forbes

Ця соцмережа найпопулярніша в росії. За словами її голови Адама Моззері, нею користувалися 80 млн осіб. Для порівняння: російською мережею «ВКонтакте» користуються 73 млн, а Facebook — 39,7 млн.

Інші мережі — Telegram і ВКонтакте, на які масово намагаються перейти російські блогери, не зможуть забезпечити їм колишній рівень заробітку. Інструменти Telegram не підходять для монетизації контенту.

Не врятує російських блогерів і VPN — російські користувачі можуть використовувати цей інструмент, але недовго, каже CEO WhyNot? Enot Євген Таллер. «Постійно підключати VPN — це незручності, з якими більшість користувачів не будуть миритися», — каже Таллер.

Нагадаємо, Instagram в росії заблокували через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових рф в Україні.

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