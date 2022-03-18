Блокчейн та криптовалюти можуть бути вкрай корисними під час війни – Роман Фелік — Finance.ua

Блокчейн та криптовалюти можуть бути вкрай корисними під час війни – Роман Фелік

Вчора 10:54 — Фінтех і Картки

Блокчейн та криптовалюти можуть бути вкрай корисними під час війни – Роман Фелік

IT-бізнесмен про блокчейн-технології, криптовалюту та інвестиції навіть під час війни.

У непростий воєнний час та в умовах невизначеного майбутнього курсу валют та ринку нерухомості все частіше українці поглядають у бік криптоактивів та блокчейн-технологій.

Finance.ua вирішив поспілкуватися з Романом Феліком, успішним IT-бізнесменом, який управляє Міжнародною асоціацією з блокчейн-технологій, інвестиційним фондом, власним криптовалютним гаманцем та проектом Instime (сервіс призначений для швидкого просування, монетизації та взаємопіару в Інстаграм).

Довідка:

• Роман Фелік народився у невеликому селищі на Західній Україні.

• Здобув освіту в Тернополі. Обидва вищі навчальні заклади, які він закінчив, були пов’язані з комп’ютерними технологіями.

• Перша робота була далекою від комп’ютерних технологій — Роман влаштувався круп’є у казино. Вміння добре рахувати допомогло йому швидко просунутися кар’єрними сходами.

• Незабаром йому вдалося відкрити власний бізнес — клуб спортивного покеру. Ідея виявилася настільки вдалою, що до 24 років він став власником двох казино, одне з яких було за кордоном.

• У 2018 році вирішив остаточно повернутися до сфери комп’ютерних технологій. Почав із створення сервісу для просування Instagram-акаунтів. Сервіс отримав назву Instime.

— Романе, сьогодні в Україні війна. Але, незважаючи на жахи воєнних дій, і Президент, і прем’єр постійно заявляють з екранів, що економіка має працювати. Необхідний оборот коштів, робота бізнесу. По можливості сплата податків. Що думаєте з цього приводу?

— Війна — це завжди жахливо. Я є громадянином України і, звичайно, через все це сильно переживаю. Важко думати про бізнес та заробіток, коли твої близькі в небезпеці. Тому, якби я був представником держави, я б не вимагав від підприємців податків, а навпаки, звільнив їх від сплати. Будь-який бізнес, пов’язаний з територією воєнних дій, може дуже постраждати або зовсім закритися.

Важливо також розуміти, що війна рано чи пізно закінчується, тому необхідно тверезо мислити і ставитися до того, що відбувається, максимально раціонально.

IT-індустрія хоч і менш прив’язана до території, але вразлива, як будь-який інший бізнес. Наприклад, я мав офіси в Україні, і ми витратили багато ресурсів, щоб вивезти наших людей і поселити в іншій країні. У такій ситуації будь-який власник компанії має насамперед подбати про своїх співробітників.

— А щодо перспектив у загальносвітовому значенні. Яким ви бачите застосування блокчейн-технологій через 5, 10 років у світі?

Це настільки глобальне питання, що відповідей на нього може бути дуже багато. Але якщо коротко, то протягом останніх 10 років стався неймовірний стрибок технологій.

Якщо IT-сектор продовжить розвиватися в тому ж темпі, то провідна роль у ньому відводитиметься саме блокчейну. Обсяг глобального ринку та сфера застосування блокчейн-технології вже зараз масштабні.

Держави, великі компанії та різні міжнародні організації використовують блокчейн для децентралізації. У зв’язку з цим у майбутньому я бачу серйозні зміни у фінансовій та правовій сферах.

Більшість операцій у банківській сфері, мікроплатежі, SWIFT-перекази та різні розрахунки будуть проводитись за допомогою цієї технології.

Все тому, що блокчейн — це запобігання шахрайству, захист від зломів та дезінформації.

Технологія допомагає збільшити продуктивність, зменшити витрати, а також структурувати будь-яку область, пов’язану з інформацією. Але насамперед — це децентралізація, яка дозволяє захистити інформацію, забезпечити її прозорість та незмінність.

— Розмови про вигоди блокчейну та криптовалют не вщухають уже багато років. Ви також є активним учасником цього ринку не перший рік. Коли та чому ви зацікавилися цією сферою?

— З ринком криптовалют я знайомий досить давно — купував біткойн ще по $600-$800. Досі займаюсь його вивченням: від впливу зовнішніх факторів до глибокого технічного аналізу.

У процесі вивчення дійшов висновку, що цей ринок молодий, перспективний і потребує інфраструктури. Індустрії не вистачає інструментів, щоб люди могли повноцінно оцінити її переваги.

Тому моя компанія зосередилася на створенні інфраструктури для криптоіндустрії. На сьогоднішній день у нас багато розробок та сервісів для швидкої комунікації як звичайних людей, так і професіоналів із цим ринком.

Я прихильник криптовалют та раджу в них інвестувати, але не більше ніж 50% від свого капіталу. Також не слід забувати, що це довгострокова інвестиція. Як показала практика, курс біткойна, незважаючи на коливання, за останні 12 років лише зростав.

— Сьогодні ви є досить успішним бізнесменом і берете участь у кількох проєктах. Розкажіть про них докладніше?

— Якщо говорити про те, що робимо зараз, то один із найгучніших проєктів — це фінансовий агрегатор. Це свого роду спрощене долучення людини до фінансових ринків.

Сервіс пропонує єдине рішення для всіх видів операцій із криптовалютними та фіатними валютами. Тобто людина може легко та зручно не лише займатися обміном, а й розраховуватись криптовалютою.

Під цей вид діяльності ми вже отримали банківську ліцензію, і зараз готуємося до випуску карток.

Тобто це саме те, про що я й казав — ми створюємо інфраструктуру для фінансових ринків. Створюємо умови для того, щоб людина могла легко користуватися криптовалютами, інвестувати та поменше витрачатися на комісії.

Сервісом вже користується понад 50 тис. осіб, а капіталізація нашої компанії становить близько $50 млн.

— Чим унікальний і в якому стані зараз Instime? Що змінилося з початку війни, і які плани щодо цього проєкту?

— Унікальність цього проєкту в тому, що він дозволяє не тільки просувати свій обліковий запис, але й заробляти на просуванні сервісу. Я розумів, що ця ідея зможе принести користь усім бізнесам, представленим у цій соціальній мережі. Також вона може принести користь простій людині, яка прагне популярності та самоствердження.

Зараз сервісом користуються люди з більш ніж 100 країн. Але з початку війни багато підписників з Росії не змогли оплатити послуги через те, що їхні платіжні картки перестали працювати.

Що стосується планів на майбутнє, то ми збираємося використовувати цю модель не тільки для просування та заробітку в Instagram. Її можна використовувати абсолютно скрізь: для просування як будь-якого бізнесу та продукту, так і соціальної мережі. На будь-яку соціальну мережу, будь-який бізнес або компанію можна накласти модель маркетингу, яку ми використовуємо в Instime.

— Ви також керуючий інвестиційного фонду. У що б порадили вкладати гроші? Навіть у ці непрості часи.

— Проблема наших людей у тому, що вони не завжди вміють грамотно обирати напрям інвестицій.

Річ у тому, що в нас нікого не вчать фінансової грамотності. Більшість людей діють навмання і часто втрачають свої гроші.

Тому я порадив би спочатку інвестувати в себе, у свою фінансову освіту і свою компетенцію. Це необхідно для того, щоб почати розбиратися у фінансових ринках та зрозуміти, куди варто інвестувати.

— Але як все ж таки досягти успіху?

— Це залежить від того, що людина хоче від життя. Якщо у неї є якась пристрасть, якісь бажання, вона має розуміти, що їй потрібно, щоб до цього дійти.

Або якщо людина має якісь улюблені заняття чи захоплення — вона може рухатися в цьому напрямку. Важливо займатись тим, що подобається. Оскільки, якщо ви займаєтеся неулюбленою справою, то ніколи не зможете повноцінно реалізувати себе.

На сьогоднішній день інформації у світі дуже багато. І розібратися в чомусь або чогось навчитися дуже просто. Питання у бажанні.

Світ дуже швидко змінюється. Припустімо, ви прочитали книгу про історію успіху якогось бізнесмена — повторити його шлях навряд чи вдасться. Це був інший час, інші обставини та інше мислення.

Тому все треба робити по-своєму: сприймати інформацію, аналізувати світ, вчитися та діяти. Не засмічуйте своє мислення чужими концепціями. Намагайтеся вигадати свою ідею і її реалізувати. За належного терпіння та наполегливості все у вас вийде.

— Чи є якісь основні правила інвестора? На що звертати увагу?

— Питання інвестування завжди залишається відкритим, і люди постійно шукають на нього відповіді: куди та як безпечно вкласти гроші? Моя думка — потрібно завжди хеджувати ризики.

Обов’язково необхідно мати стабільні інвестиції, такі як нерухомість та золото. Хоча концепція купівлі та здачі нерухомості в оренду застаріла і вже не дає того прибутку, який можна сьогодні отримати в іншій сфері. Але не варто її списувати з рахунків.

Щодо інвестицій у компанії, я раджу спочатку їх дуже ретельно вивчити. Чи то криптовалютні компанії, чи то стартапи, чи то підприємства, що готуються до IPO. Чи якісь імениті корпорації, чиї акції можна придбати.

Підхід скрізь єдиний — треба вивчати команду, концепцію продукту, їх успішні та неуспішні кейси.

Також важливо звертати увагу на зовнішні фактори, що впливають на вартість різних активів чи продуктів. Наприклад, було очевидно, що війна спровокує зростання цін на нафту та падіння курсу рубля. Дехто заробив на цьому мільйони.

Але також є і неочевидні зовнішні фактори, для ідентифікації яких потрібні певні навички та навчання.

— До речі, щодо інвестицій у золото, нерухомість та облігації у воєнний час, могли б дати кілька рекомендацій нашим читачам?

— Під час війни нерухомість сильно знижується у ціні. Це стосується не лише території воєнних дій. Квартири та будинки можуть подешевшати також у країнах, які прямо чи опосередковано причетні до конфлікту.

Що ж до довгострокових інвестицій у золото, всі вони прибуткові завжди. Тому мати такий актив у себе в портфелі я вважаю за необхідне.

А щодо купівлі облігацій у воєнний час. У разі дефолту виплати за облігаціями, звичайно, в пріоритеті, ніж за акціями.

Але я все одно не вважаю це правильним вкладенням грошей під час війни — надто складно прогнозувати, чим усе закінчиться.

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