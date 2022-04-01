Блогери рф вимагають від Цукерберга $1 млрд, хоча Instagram заблокував путін — Finance.ua

Через блокування соцмережі Instagram владою рф частина її користувачів втратила основне джерело доходів, однак вибачень й компенсації в $1 мільярд вони вимагають від американської компанії Meta, яку російська влада визнала екстремістською та заборонила.
Про це повідомляє ще не заборонене російське інтернет-видання «Ведомости» з посиланням на рішення Громадської палати.
Кажуть, якщо Meta не виплатить компенсацію, у рф планують звернутися до суду — російського або американського.
Також у раді блогерів росії повідомили, що у 70% опитаних тамтешніх блогерів дохід пов’язаний із забороненою соціальною мережею Instagram, а для половини з них — це основне джерело заробітку.