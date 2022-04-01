Блогери рф вимагають від Цукерберга $1 млрд, хоча Instagram заблокував путін — Finance.ua
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укр
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Блогери рф вимагають від Цукерберга $1 млрд, хоча Instagram заблокував путін

Вчора 19:10Світ
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Через блокування соцмережі Instagram владою рф частина її користувачів втратила основне джерело доходів, однак вибачень й компенсації в $1 мільярд вони вимагають від американської компанії Meta, яку російська влада визнала екстремістською та заборонила.
Про це повідомляє ще не заборонене російське інтернет-видання «Ведомости» з посиланням на рішення Громадської палати.
Кажуть, якщо Meta не виплатить компенсацію, у рф планують звернутися до суду — російського або американського.
Також у раді блогерів росії повідомили, що у 70% опитаних тамтешніх блогерів дохід пов’язаний із забороненою соціальною мережею Instagram, а для половини з них — це основне джерело заробітку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: bigkyiv
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