Блогери рф вимагають від Цукерберга $1 млрд, хоча Instagram заблокував путін — Finance.ua

Блогери рф вимагають від Цукерберга $1 млрд, хоча Instagram заблокував путін

Вчора 19:10 — Світ

Через блокування соцмережі Instagram владою рф частина її користувачів втратила основне джерело доходів, однак вибачень й компенсації в $1 мільярд вони вимагають від американської компанії Meta, яку російська влада визнала екстремістською та заборонила.

Про це повідомляє ще не заборонене російське інтернет-видання «Ведомости» з посиланням на рішення Громадської палати.

Кажуть, якщо Meta не виплатить компенсацію, у рф планують звернутися до суду — російського або американського.

Також у раді блогерів росії повідомили, що у 70% опитаних тамтешніх блогерів дохід пов’язаний із забороненою соціальною мережею Instagram, а для половини з них — це основне джерело заробітку.

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