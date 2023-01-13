Бізнесу стало тяжче отримати кредит: від чого це залежить — Finance.ua

Бізнесу стало тяжче отримати кредит: від чого це залежить Сьогодні 14:04 — Кредит&Депозит

Бізнесу стало тяжче отримати кредит: від чого це залежить

У ПУМБі в рамках проєкту «25 провідних банків України під час війни» розповіли про застосування принципу регіонального зонування.

Критерії оцінки платоспроможності бізнесу залежать від території ведення бізнесу:

якщо компанія працює в зоні активних бойових дій та на окупованих територіях, її кредитування неможливе;

на територіях підвищеного ризику, наближених до зони бойових дій, до клієнта застосовуються підвищені вимоги щодо покриття заставою кредиту та щодо фінансового стану позичальника, також банк проводить стрес-тестування компанії на випадок погіршення ситуації;

для компаній, які працюють на територіях, віддалених від бойових дій, застосовуються дещо модифіковані довоєнні підходи.

Фінансисти визнають: в питаннях кредитування під час війни обидві сторони почали проявляти більшу обачливість.

«Ані банк, ані позичальник не можуть планувати надовго. Тому банк намагається зрозуміти, скільки зможе платити клієнт і чи зможе взагалі, а клієнт вивчає, скільки грошей і на який строк може дати банк, на яку реструктуризацію піде, а з якою не погодиться», — пояснює асоційований експерт «CASE Україна» Євген Дубогриз.

За його спостереженнями, банки почали вимагати документи, які не просили до війни, а позичальники не завжди можуть їх надати.

Також банки переглянули свої вимоги до застав за кредитами.

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«Банки неохоче беруть у заставу легковий транспорт, який можна вилучити або знищити, й шукають альтернативні джерела покриття кредитних ризиків, наприклад, гарантії. Адже навіть ліквідна нерухомість в умовах загрози знищення вже не є бажаним твердим забезпеченням», — розповідає керівниця управління розробки продуктів та послуг для юридичних осіб і підприємців Кредобанк у Наталя Згоба.

Вирішити це питання допомогло втручання держави. Членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-­Вітвіцька розповіла, що за участі держави в Ощадбанку розробили кредитну програму для аграріїв, в рамках якої покриття заставою має становити лише 20%, тоді як інші 80% забезпечуються державною гарантією. Весь ліміт таких держгарантій Ощадбанк використав під час фінансування посівної.

«Під час війни питання вартості активів, можливості та механізму їх оцінки, оформлення застави є завданнями з багатьма зірочками, тому дуже своєчасними стали програми підтримки з боку держави у вигляді портфельних гарантій», — погоджується директорка департаменту корпоративних продажів малому та середньому бізнесу ОТП Банк у Ольга Волкова.

За її словами, завдяки таким програмам банк із квітня додатково видав агросектору близько 1 млрд грн, а з жовтня відкрив можливість отримання нових кредитів із використанням портфельних гарантій не тільки від держави, але й від ЄБРР.

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