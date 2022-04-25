Бізнес закликає уряд розморозити відрядження за кордон для чоловіків — Finance.ua

Бізнес закликає уряд розморозити відрядження за кордон для чоловіків

Вчора 19:33 — Особисті фінанси

Представники бізнесу просять уряд забезпечити можливість виїзду за кордон для працівників, заброньованих підприємствами на період воєнного стану.

Про це йдеться у зверненні Європейської бізнес асоціації до Кабінету міністрів.

Крім того, ЄБА закликає ініціювати розроблення ефективного та прозорого порядку надання короткострокової відстрочки військовозобов’язаних громадян України від призову на військову службу для виїзду за кордон для бізнес-цілей.

"В умовах воєнного стану та пошкодження чималої кількості інфраструктурних об’єктів набуває важливості проведення експортних та імпортних операцій... і розвиток нових бізнес проєктів.

Проте, здійснення таких операцій — переговорні процеси, організація логістичних ланцюгів, укладання зовнішньоекономічних контрактів, тощо — часом потребують можливості для ключовому персоналу компаній виїздити за кордон у короткострокові відрядження", — заявили представники.

В ЄБА зазначають, що не всі зустрічі можливо проводити у форматі онлайн та не всі угоди можуть бути підписані електронними підписами.

«Зокрема, налагодження нових логістичних ланцюгів, пошуки нових ринків збуту та постачання зазвичай потребують особистого залучення керівництва та профільного персоналу компаній. Окрім того, аби запускати нові виробничі лінії безпосередньо в країні важливою є можливість для інженерно-технічному персоналу брати участь у відповідному навчанні та обміні досвідом», — йдеться у зверненні.

Невжиття заходів загрожує призупинити запуск нових бізнес проєктів, що, в кінцевому випадку, позначиться на виробництві промислової і сільськогосподарської продукції та, відповідно, знизить надходження валюти в країну, зазначили в ЄБА.

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