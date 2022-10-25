Бізнес вимагає удосконалити законодавство про бронювання працівників — Finance.ua

Бізнес вимагає удосконалити законодавство про бронювання працівників Вчора 18:57 — Фондовий ринок

Бізнес просить відв’язати процедуру бронювання персоналу від мобілізаційних завдань і продовжити чинні бронювання ще на два місяці.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Як зазначають в ЄБА, ще 20 вересня Верховною Радою було прийнято за основу зі скороченням строку підготовки урядовий проєкт закону № 7687, яким пропонується внести дві ключові позиції, необхідні для організації прозорої та зрозумілої процедури бронювання військовозобов’язаних:

дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

надати повноваження уряду розробити новий порядок бронювання, який має включати критерії віднесення підприємств до критичних.

«Ці дві взаємопов’язані норми є надзвичайно важливими для нормального функціонування економіки у період воєнного стану, адже чи не головними умовами роботи бізнесу є передбачуваність та можливість планування діяльності. Водночас наразі потенційна втрата ключового персоналу є мало не одним з найбільших викликів — як для бізнесу, так і для економіки», — підкреслюють в асоціації.

"Останнім часом ми досить часто починаємо чути інформацію від бізнесу про дуже великий відсоток мобілізації — у 10%, 17%, а часом і більше працівників. І часом це є вкрай важливі для продовження роботи працівники, як-от керівники виробництв тощо.

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Очевидно, що в таких умовах вкрай важко працювати бізнесу, на додачу до інших ризиків. Безумовно, ми розуміємо, що мобілізація — це частина роботи, яка має виконуватись в країні, яка знаходиться у війні, але до усіх питань варто підходити свідомо, зважено та стратегічно, розуміючи усі ризики. Адже як у державі є критичні люди, без яких робота по певних напрямках майже неможлива, так і у бізнесі", — заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

У рамках чинної системи бронювань обов’язковою умовою є виконання мобілізаційних завдань.

"У той же час, як зазначають представники бізнесу, отримати такі завдання практично неможливо, оскільки на рівні місцевої влади їх або взагалі не напрацювали, або напрацювали в дуже невеликій кількості. Тому подальша стабільна робота економіки опинилася у заручниках неможливості виконання норм закону.

Станом на сьогодні залишилося приблизно 4 тижні до завершення чинних бронювань і подальші затримки у прийнятті законопроєкту можуть завдати суттєвої шкоди економіці, ставлять під загрозу належне забезпечення та проведення осінньої посівної кампанії", — наголошують в ЄБА.

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Там додають, що прийняття законопроєкту № 7687 — лише перший крок до вирішення проблеми, «оскільки лише після цього у Кабміну з’явиться можливість розробити та прийняти необхідні підзаконні акти, що, за чинної процедури, займе ще мінімум місяць».

ЄБА закликала народних депутатів не відкладати це питання «і зробити цей перший, але такий важливий крок для вирішення проблеми з бронюванням критичного персоналу».

Бізнес закликав прийняти законопроєкт № 7687 і «вже зараз» подовжити ще на 2 місяці чинні бронювання без необхідності повторного погодження з Міноборони.

Економічна Правда За матеріалами:

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