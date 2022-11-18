Бізнес вірить, що активна фаза війни закінчиться до кінця 2023 року – опитування — Finance.ua
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Бізнес вірить, що активна фаза війни закінчиться до кінця 2023 року – опитування

Фондовий ринок
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Бізнес вірить, що активна фаза війни закінчиться до кінця 2023 року – опитування
Бізнес вірить, що активна фаза війни закінчиться до кінця 2023 року – опитування
Більшість представників українського бізнесу вважають, що активна війна рф проти України продовжуватиметься до кінця 2023 року.
Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research у період з 1 по 9 листопада.
Кількість тих, хто так вважає, зросла на 28% у порівнянні з опитуванням, яке проводилося в липні.
На питання, як довго триватимуть активні бойові дії в Україні, 50% опитаних сказали, що до кінця 2023 року. В порівнянні з опитуванням, яке проводилося влітку цього року, кількість тих, хто так вважає, збільшилася на 28%.
15% вважають, що активна фаза війни може закінчитися до зими 2022–2023 років.
Те, що бойові дії розтягнуться на роки вважають 14% опитаних, ще 17% сказали, що їм важко відповісти.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research
Крім того, більшість опитаних представників бізнесу (61%) вважають, що війна стане фактором швидкого зростання та розвитку України.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research
Дослідження проводилося спеціально для Київського Міжнародного Економічного Форуму у період з 1 по 9 листопада 2022 року. Цільова група дослідження: чоловіки та жінки, які є представниками української бізнес-аудиторії (власниками/керівниками малого, середнього та великого українського бізнесу). Кількість результативних інтерв’ю — 203.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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